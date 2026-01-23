Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Malgré des bons débuts de la recrue et un small ball qui fonctionne, l’ASVEL lâche la fin de match contre le Barça

EuroLeague - L'ASVEL a longtemps rivalisé avec le FC Barcelone, avant de craquer à l'Astroballe (score final 91-98). Pierric Poupet, qui a pu tenter des paris gagnants pour mieux préparer la suite de la saison, a toutefois apprécié « le visage » montré par son équipe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré des bons débuts de la recrue et un small ball qui fonctionne, l’ASVEL lâche la fin de match contre le Barça

Braian Angola (au centre) est une des satisfactions villeurbannaises du soir

Crédit photo : Infinity Nine Media

L’ASVEL ne perpétuera sa tradition. Chaque saison depuis 2022/23, ils ont toujours réussi à battre le Barca au moins une fois par saison, que ce soit à l’extérieur ou à domicile. Sur cette édition 2025/26, ce ne sera pas le cas. Après une défaite de 10 points au Palau Blaugrana avec un Kevin Punter de haut niveau en novembre, les Villeurbannais ont une nouvelle fois été vaincus par les Catalans.

Cette fois à l’Astroballe mais toujours avec un Kevin Punter fantastique (31 points à 11/14 aux tirs, pour 35 d’évaluation). Sans Will Clyburn et Juan Nunez, les visiteurs ont tout de même réussi à lancer leur machine offensive, et terminent avec des pourcentages exceptionnels (69% à 2-points, 63% à 3-points, et 78% aux lancers).

– Journée 24

Les 4e de l’EuroLeague s’imposent donc logiquement chez la lanterne rouge. Mais pendant longtemps, les Villeurbannais ont été dans le match. Comme souvent, il n’y avait que deux points d’écart au début du dernier quart-temps (72-74). Et comme souvent, ils ont lâché dans les dernières minutes, jusqu’à compter 14 points de retard. Avant de rattraper le coup en toute fin de match pour réduire l’écart à 7 points.

Braian ANGOLA
Braian ANGOLA
16
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
ASV
91 98
FCB

 

Des signaux encourageants

À retenir de cette cinquième défaite consécutive en EuroLeague, l’excellent match de la recrue Braian Angola, qui vivait son premier match dans l’élite européenne (27 d’évaluation), un Glynn Watson Jr qui endosse décidément à la perfection son nouveau costume de leader (23 points, pour 26 d’évaluation) ou encore un small ball qui fonctionne.

Et surtout, un visage montré bien meilleur que face au Zalgiris Kaunas mardi, où Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe, peut-être pour la première fois de la saison. » Au moins en attaque, où le ballon a circulé. « Partager la balle, jouer ensemble, c’est de ça dont on a parlé » expliquait notamment Glynn Watson Jr à la mi-temps au micro de l’EuroLEague TV.

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
23
PTS
1
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
ASV
91 98
FCB

Un homme-clé dans cet élan offensif fut Braian Angola, que l’Astroballe a pu découvrir ce soir. L’ancien de Gran Canaria a joué sans peur, et apporté une vraie variété offensive avec ses 16 points à 3/7 aux tirs et ses 5 passes décisives pour 0 turnover, en 19 minutes. On l’a notamment vu réussir un joli alley-oop avec l’autre recrue de 2026 Paul Eboua, lui aussi performant avec 11 points. Globalement sur le match, les pivots villeurbannais ont été transparents voire même pas utilisés (12 minutes pour Bastien Vautier, 6 pour Bodian Massa), et ce sont les extérieurs qui ont fait la loi. Forcément par l’intermédiaire de Glynn Watson Jr, qui a marqué 17 de ses 23 points en première période, avec quelques actions de génie qui ont fait tourner la tête à la défense barcelonaise.

En face, le small ball de l’ASVEL n’a pas permis au coach Xavi Pascual de faire jouer l’ex-rhodanien Youssoupha Fall (3 minutes). C’est son duo Punter-Shengelia qui a comme souvent permis d’aller chercher la victoire, en marquant 55 points en cumulé. De quoi permettre au Barça de passer devant Monaco au classement, en 4e position. L’ASVEL s’englue elle dans sa dernière place.

« C’est le visage que je veux voir de mon équipe, mais je veux en voir plus. Aujourd’hui c’était un peu différent, parce qu’on a joué une super équipe de Barcelone, avec une excellente réussite aux tirs. Des fois il faut accepter de perdre contre une meilleure équipe. Mais j’ai aimé beaucoup de choses que j’ai vues. On va continuer à s’améliorer, mais on est sur la bonne voie. »

Pierric Poupet après la rencontre, auprès de l’EuroLeague TV

ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
il a l'air pas mal le nouveau, a voir sur la durée. dommage ils sont encore pas passé loin, depuis le départ de Decolo c'est plus la même limonade
Répondre
(0) J'aime
thorir
ouais là honnêtement Nando ou pas, c'était surtout un tres grand Barça ce soir et Punter + Shengelia à ce niveau là c'est quasi insoluble pour ce roster. Mais c'était vraiment un bon match des villeurbannais, avec pas mal de choses intéressantes ouais une fois Angola totalement intégré. Il a des facultés de création notamment sur PnR où il a d'entrée réussi à trouver ses interieurs, qui feront du bien lorsque Heurtel ne sera pas sur le terrain
Répondre
(1) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
ELITE 2
00h00Le nouveau leader Roanne prend un énorme derby à Vichy, la « darling » du moment Châlons-Reims s’offre Blois au Jeu de Paume !
Betclic ELITE
00h00Encore décimé par les blessures (« Je n’ai jamais vu ça »), Limoges craque face aux individualités de la SIG
EuroLeague
00h00Malgré des bons débuts de la recrue et un small ball qui fonctionne, l’ASVEL lâche la fin de match contre le Barça
ELITE 2
00h00Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais débute idéalement la phase retour
EuroLeague
00h00Après sa signature avortée à Monaco, Cory Joseph rejoint un autre cador de l’EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Michael Stockton prolongé par Dijon
Arnaud Provenzale, coach formateur à Tarbes et créateur de contenus pédagogiques autour de l’entraînement
Coaching
00h00Rebond : Pourquoi le « sale boulot » est devenu le nerf de la guerre et comment l’enseigner ?
Zac Seljaas espère retrouver de l'adresse dès ce vendredi à Barcelone, avec l'ASVEL en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »
À l’étranger
00h00Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne
NM1
00h00Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses
1 / 0
Livenews NBA
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
Coby White, auteur de 22 points, s'est montré décisif dans les moments cruciaux.
NBA
00h00Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive
Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.
NBA
00h00Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz
Le seul obstacle pour Dallas s'appelait Stephen Curry.
NBA
00h00Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry
1 / 0