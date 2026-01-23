Malgré des bons débuts de la recrue et un small ball qui fonctionne, l’ASVEL lâche la fin de match contre le Barça

L’ASVEL ne perpétuera sa tradition. Chaque saison depuis 2022/23, ils ont toujours réussi à battre le Barca au moins une fois par saison, que ce soit à l’extérieur ou à domicile. Sur cette édition 2025/26, ce ne sera pas le cas. Après une défaite de 10 points au Palau Blaugrana avec un Kevin Punter de haut niveau en novembre, les Villeurbannais ont une nouvelle fois été vaincus par les Catalans.

Cette fois à l’Astroballe mais toujours avec un Kevin Punter fantastique (31 points à 11/14 aux tirs, pour 35 d’évaluation). Sans Will Clyburn et Juan Nunez, les visiteurs ont tout de même réussi à lancer leur machine offensive, et terminent avec des pourcentages exceptionnels (69% à 2-points, 63% à 3-points, et 78% aux lancers).

Les 4e de l’EuroLeague s’imposent donc logiquement chez la lanterne rouge. Mais pendant longtemps, les Villeurbannais ont été dans le match. Comme souvent, il n’y avait que deux points d’écart au début du dernier quart-temps (72-74). Et comme souvent, ils ont lâché dans les dernières minutes, jusqu’à compter 14 points de retard. Avant de rattraper le coup en toute fin de match pour réduire l’écart à 7 points.

Des signaux encourageants

À retenir de cette cinquième défaite consécutive en EuroLeague, l’excellent match de la recrue Braian Angola, qui vivait son premier match dans l’élite européenne (27 d’évaluation), un Glynn Watson Jr qui endosse décidément à la perfection son nouveau costume de leader (23 points, pour 26 d’évaluation) ou encore un small ball qui fonctionne.

Et surtout, un visage montré bien meilleur que face au Zalgiris Kaunas mardi, où Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe, peut-être pour la première fois de la saison. » Au moins en attaque, où le ballon a circulé. « Partager la balle, jouer ensemble, c’est de ça dont on a parlé » expliquait notamment Glynn Watson Jr à la mi-temps au micro de l’EuroLEague TV.

Un homme-clé dans cet élan offensif fut Braian Angola, que l’Astroballe a pu découvrir ce soir. L’ancien de Gran Canaria a joué sans peur, et apporté une vraie variété offensive avec ses 16 points à 3/7 aux tirs et ses 5 passes décisives pour 0 turnover, en 19 minutes. On l’a notamment vu réussir un joli alley-oop avec l’autre recrue de 2026 Paul Eboua, lui aussi performant avec 11 points. Globalement sur le match, les pivots villeurbannais ont été transparents voire même pas utilisés (12 minutes pour Bastien Vautier, 6 pour Bodian Massa), et ce sont les extérieurs qui ont fait la loi. Forcément par l’intermédiaire de Glynn Watson Jr, qui a marqué 17 de ses 23 points en première période, avec quelques actions de génie qui ont fait tourner la tête à la défense barcelonaise.

Braian Angola introduces himself to EuroLeague 🤝 What a pass for Paul Eboua to dunk 🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @LDLCASVEL pic.twitter.com/52rrumyltM — EuroLeague (@EuroLeague) January 23, 2026

En face, le small ball de l’ASVEL n’a pas permis au coach Xavi Pascual de faire jouer l’ex-rhodanien Youssoupha Fall (3 minutes). C’est son duo Punter-Shengelia qui a comme souvent permis d’aller chercher la victoire, en marquant 55 points en cumulé. De quoi permettre au Barça de passer devant Monaco au classement, en 4e position. L’ASVEL s’englue elle dans sa dernière place.