EuroLeague

Malgré un Luwawu-Cabarrot à 20 points, Baskonia cède face au Fenerbahçe en fin de match

EuroLeague - Le Fenerbahçe s'est imposé sur le parquet de Baskonia (108-93) lors de la 19e journée d'EuroLeague. Les champions turcs signent leur troisième succès de rang grâce à un festival à 3-points en début de quatrième quart-temps. Timothé Luwawu-Cabarrot a atteint 20 points en vain.
00h00
Malgré un Luwawu-Cabarrot à 20 points, Baskonia cède face au Fenerbahçe en fin de match

Timothé Luwawu-Cabarrot a été très fort en première mi-temps mais le Fenerbahçe a pris le dessus lors du dernier quart-temps

Crédit photo : Baskonia

Le Fenerbahçe a poursuivi sa série victorieuse en s’imposant de manière convaincante sur le parquet de Baskonia (108-93) lors de la 19e journée d’EuroLeague. Les champions turcs ont fait la différence dans le quatrième quart-temps grâce à une série de 3-points qui a brisé les espoirs espagnols.

 

Wade Baldwin mène la charge offensive de Fenerbahçe

Wade Baldwin a été l’artisan principal de cette victoire avec 24 points et 7 passes décisives. L’Italien Nicolo Melli a apporté 17 points, tandis que l’ex-Strasbourgeois Bonzie Colson et Tarik Biberovic ont chacun contribué à hauteur de 16 points. Du côté de Baskonia, Timothe Luwawu-Cabarrot s’est montré très prolifique en première mi-temps (16 points, 18 d’évaluation) avant de finir à 20 points à 5/14 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 22 d’évaluation, épaulé par Kobi Simmons et ses 16 points. Clément Frisch n’a joué que 6 minutes 32, le temps de prendre 3 rebonds.

Le match a été particulièrement disputé pendant les trois premiers quart-temps, avec des équipes au coude-à-coude et un rythme offensif soutenu des deux côtés. Aucune formation n’avait réussi à creuser un écart de 10 points jusqu’au milieu du troisième quart-temps, moment où Baskonia avait pris les devants (77-67).

Baskonia avait pourtant pris 10 points d’avance

C’est précisément à ce moment que les Basques ont commencé à flancher. Le Fenerbahçe a renversé la situation avec un run en fin de troisième quart-temps (82-85), avant de prendre définitivement le large grâce à une série de 3-points en début de quatrième période (87-99). Cette séquence s’est avérée fatale pour Baskonia, qui n’a jamais pu revenir dans la partie.

Avec cette troisième victoire consécutive, le Fenerbahçe améliore son bilan à 12 victoires pour 6 défaites et recevra l’Olympiakos à Istanbul lors du prochain match. De son côté, Baskonia reste englué au bas du classement avec un bilan de 6 victoires et 13 défaites, à égalité avec quatre autres équipes. Les Basques affronteront le Bayern Munich dans quatre jours.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
