Malgré un Luwawu-Cabarrot à 20 points, Baskonia cède face au Fenerbahçe en fin de match

Le Fenerbahçe a poursuivi sa série victorieuse en s’imposant de manière convaincante sur le parquet de Baskonia (108-93) lors de la 19e journée d’EuroLeague. Les champions turcs ont fait la différence dans le quatrième quart-temps grâce à une série de 3-points qui a brisé les espoirs espagnols.

Wade Baldwin mène la charge offensive de Fenerbahçe

Wade Baldwin a été l’artisan principal de cette victoire avec 24 points et 7 passes décisives. L’Italien Nicolo Melli a apporté 17 points, tandis que l’ex-Strasbourgeois Bonzie Colson et Tarik Biberovic ont chacun contribué à hauteur de 16 points. Du côté de Baskonia, Timothe Luwawu-Cabarrot s’est montré très prolifique en première mi-temps (16 points, 18 d’évaluation) avant de finir à 20 points à 5/14 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 22 d’évaluation, épaulé par Kobi Simmons et ses 16 points. Clément Frisch n’a joué que 6 minutes 32, le temps de prendre 3 rebonds.

Timothé Luwawu-Cabarrot el azulgrana más valorado al descanso ⬇️ 16 PTS🔥

Le match a été particulièrement disputé pendant les trois premiers quart-temps, avec des équipes au coude-à-coude et un rythme offensif soutenu des deux côtés. Aucune formation n’avait réussi à creuser un écart de 10 points jusqu’au milieu du troisième quart-temps, moment où Baskonia avait pris les devants (77-67).

Baskonia avait pourtant pris 10 points d’avance

C’est précisément à ce moment que les Basques ont commencé à flancher. Le Fenerbahçe a renversé la situation avec un run en fin de troisième quart-temps (82-85), avant de prendre définitivement le large grâce à une série de 3-points en début de quatrième période (87-99). Cette séquence s’est avérée fatale pour Baskonia, qui n’a jamais pu revenir dans la partie.

Avec cette troisième victoire consécutive, le Fenerbahçe améliore son bilan à 12 victoires pour 6 défaites et recevra l’Olympiakos à Istanbul lors du prochain match. De son côté, Baskonia reste englué au bas du classement avec un bilan de 6 victoires et 13 défaites, à égalité avec quatre autres équipes. Les Basques affronteront le Bayern Munich dans quatre jours.