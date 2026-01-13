Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Recherche joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Monstrueux double-double pour Zacharie Perrin qui vit bien sa « saison de la révélation »

EuroCup - Dans une énième défaite de son club d'Hambourg (0-14 sur la scène européenne), Zacharie Perrin a montré les muscles contre Cluj-Napoca, en signant un énorme double-double à 19 points et 13 rebonds.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monstrueux double-double pour Zacharie Perrin qui vit bien sa « saison de la révélation »

Perrin peut montrer les muscles : il domine dans la raquette allemande

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg / Lukas Adler

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Towers d’Hambourg, club allemand engagé en EuroCup. Alors que la saison de la coupe d’Europe a désormais dépassé ses deux-tiers, ils sont les derniers à n’avoir… toujours pas remporté le moindre match. Par plusieurs fois ils en sont passés proches, mais la pièce n’est jamais tombée de leur côté.

Leur bilan est terrifiant : 0-14. Même Panionios, la lanterne rouge de l’autre groupe qui a changé quatre fois de coach en quelques mois, a gagné par deux fois. Les Hambourgeois ont donc perdu pour la 14e fois d’affilée sur la scène européenne ce mardi 13 janvier, chez les Roumains de Cluj-Napoca (103-92).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Zacharie Perrin.jpg
Zacharie PERRIN
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 21 ans (30/08/2004)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
10,8
#67
REB
5,8
#19
PD
1,2
#110

Nouvelle grosse sortie de Perrin

Dans ce marasme collectif, un joueur arrive à s’illustrer sur le plan individuel : Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans). L’ex-antibois et nancéien a pris son envol à l’entranger cette saison. Et il est cette fois réussi, contrairement à sa première tentative avortée du côté de la NCAA en 2022/23, qui avait mené à une saison blanche avec Illinois. Perrin atteint quasiment les 11 points et 6 rebonds de moyenne en Bundesliga, et fait encore mieux en EuroCup.

Sa nouvelle performance contre Cluj-Napoca en est une nouvelle preuve. Dans la défaite de 11 points des siens, il a terminé meilleur marqueur et rebondeur de l’équipe. Son double-double est remarquable : 19 points à 8/9 aux tirs (et 3/10 aux lancers-francs), 13 rebonds, 1 interception et 1 contre en 27 minutes. Sa ligne statistique aurait donc pu être encore plus impressionnante avec une meilleure réussite sur la ligne des fautes.

« La saison de la révélation »

C’est le quatrième double-double de la saison pour Perrin, et sa troisième plus haute marque au scoring toutes compétitions confondues cette saison. Pivot titulaire, il a trouvé un environnement qui lui convient avec la confiance de son coach. De quoi lui permettre de dominer comme il le faisait avec les équipes de France jeunes. Ses moyennes en EuroCup dépassent les 13 points et 8 rebonds de moyenne, à plus de 62% aux tirs. Bien loin des statistiques qu’il affichait du côté du SLUC, où il n’avait pas réussi à trouver sa place.

Avec 16,8 d’évaluation moyenne, le Bisontin est dans le Top 15 de l’EuroCup. De quoi lui ouvrir des portes pour la saison prochaine dans une équipe plus compétitive ? « Cette saison devrait être celle de ma révélation. Elle est cruciale pour l’avenir de ma carrière » anticipait-il en septembre. Le temps est en train de lui donner raison.

LIRE AUSSI
EuroCup
EuroCup
Suivre
Hambourg
Hambourg
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
ELITE 2
00h00La Rochelle climatise la JAV et s’installe dans le Top 5 de l’ÉLITE 2 !
Betclic ELITE
00h00Pas de surprise dans les duels des extrêmes : Monaco et l’ASVEL battent Gravelines-Dunkerque et Boulazac
EuroCup
00h00Monstrueux double-double pour Zacharie Perrin qui vit bien sa « saison de la révélation »
EuroLeague
00h00Fabien Causeur annonce sa retraite : chapeau à l’une des carrières les plus surprenantes de l’histoire du basket français
Équipes nationales
00h00La sélection slovène conserve et prolonge son sélectionneur Aleksandar Sekulic
À l’étranger
00h00Après la BCL avec Mersin, Ben Bentil s’envole pour… Taiwan
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile
NBA
00h00Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives
Betclic ELITE
00h00VIDÉO – Le MSB fait le point à mi-saison, encore engagé dans toutes les compétitions
EuroLeague
00h00Énorme coup dur au Fenerbahçe, qui perd une recrue star sur blessure dix jours après son arrivée…
1 / 0
Livenews NBA
L'impact de Bickerstaff se ressent dans l'identité combative que reflète désormais l'équipe
NBA
00h00J.B. Bickerstaff favori pour le titre d’Entraîneur de l’Année NBA 2025-2026
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile
NBA
00h00Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives
Markkanen a porté son équipe en première mi-temps avec 16 points inscrits
NBA
00h00Le Jazz surprend Cleveland avec une victoire impressionnante 123-112
LeBron James a terminé avec 22 points mais a manqué ses cinq tentatives à 3-points
NBA
00h00Les Lakers battus par les Kings : un différentiel historique à 3-points
Pascal Siakam a brillé avec 21 points, 8 rebonds et 6 passes décisives
NBA
00h00Pascal Siakam offre une victoire cruciale aux Pacers face aux Celtics
Moussa Diabate a réalisé un gros double-double pour ses retrouvailles avec les Clippers
NBA
00h00Moussa Diabaté en gros double-double face à Nicolas Batum, Nolan Traoré égalise son record de passes
Flagg impérial face aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Cooper Flagg brille avec 27 points dans la victoire des Mavericks contre Brooklyn
Gobert face à Wembanyama lors de Minnesota - San Antonio
NBA
00h00Rudy Gobert suspendu un match par la NBA après sa faute flagrante sur Victor Wembanyama
La relation de Kuminga avec les Warriors s'est détériorée
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers les Lakers ? Les Warriors cherchent à s’en séparer
1 / 0