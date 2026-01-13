Monstrueux double-double pour Zacharie Perrin qui vit bien sa « saison de la révélation »

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Towers d’Hambourg, club allemand engagé en EuroCup. Alors que la saison de la coupe d’Europe a désormais dépassé ses deux-tiers, ils sont les derniers à n’avoir… toujours pas remporté le moindre match. Par plusieurs fois ils en sont passés proches, mais la pièce n’est jamais tombée de leur côté.

Leur bilan est terrifiant : 0-14. Même Panionios, la lanterne rouge de l’autre groupe qui a changé quatre fois de coach en quelques mois, a gagné par deux fois. Les Hambourgeois ont donc perdu pour la 14e fois d’affilée sur la scène européenne ce mardi 13 janvier, chez les Roumains de Cluj-Napoca (103-92).

PROFIL JOUEUR Zacharie PERRIN Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 208 cm Âge: 21 ans (30/08/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL PTS 10,8 #67 REB 5,8 #19 PD 1,2 #110

Nouvelle grosse sortie de Perrin

Dans ce marasme collectif, un joueur arrive à s’illustrer sur le plan individuel : Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans). L’ex-antibois et nancéien a pris son envol à l’entranger cette saison. Et il est cette fois réussi, contrairement à sa première tentative avortée du côté de la NCAA en 2022/23, qui avait mené à une saison blanche avec Illinois. Perrin atteint quasiment les 11 points et 6 rebonds de moyenne en Bundesliga, et fait encore mieux en EuroCup.

Sa nouvelle performance contre Cluj-Napoca en est une nouvelle preuve. Dans la défaite de 11 points des siens, il a terminé meilleur marqueur et rebondeur de l’équipe. Son double-double est remarquable : 19 points à 8/9 aux tirs (et 3/10 aux lancers-francs), 13 rebonds, 1 interception et 1 contre en 27 minutes. Sa ligne statistique aurait donc pu être encore plus impressionnante avec une meilleure réussite sur la ligne des fautes.

Zu viele Ballverluste (20) erschweren uns die Aufholjagd im BKT EuroCup. 𝐭𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫

Zacharie Perrin 19 𝐏𝐓𝐒 | 13 𝐑𝐄𝐁

Devon Daniels 15 𝐏𝐓𝐒 | 3 𝐑𝐄𝐁 | 6 𝐀𝐒𝐓

Ross Williams 14 𝐏𝐓𝐒#VeoliaTowers #Hamburg #Basketball #BKTEuroCup 📷 Manases Sandor pic.twitter.com/rMExoeUfQj — Veolia Towers Hamburg (@hamburgtowers) January 13, 2026

« La saison de la révélation »

C’est le quatrième double-double de la saison pour Perrin, et sa troisième plus haute marque au scoring toutes compétitions confondues cette saison. Pivot titulaire, il a trouvé un environnement qui lui convient avec la confiance de son coach. De quoi lui permettre de dominer comme il le faisait avec les équipes de France jeunes. Ses moyennes en EuroCup dépassent les 13 points et 8 rebonds de moyenne, à plus de 62% aux tirs. Bien loin des statistiques qu’il affichait du côté du SLUC, où il n’avait pas réussi à trouver sa place.

Avec 16,8 d’évaluation moyenne, le Bisontin est dans le Top 15 de l’EuroCup. De quoi lui ouvrir des portes pour la saison prochaine dans une équipe plus compétitive ? « Cette saison devrait être celle de ma révélation. Elle est cruciale pour l’avenir de ma carrière » anticipait-il en septembre. Le temps est en train de lui donner raison.