Absent lors de la dernière victoire face à La Rochelle en raison d’une gêne aux adducteurs, Jean-Fabrice Dossou sera bien présent ce vendredi 17 avril à 20 heures pour la réception d’Aix-Maurienne à La Trocardière annonce Ouest France. Une bonne nouvelle pour Nantes Basket Hermine, qui retrouve son pivot dans un moment important de sa saison régulière d’ELITE 2.

Le NBH, 7e avec un bilan de 18 victoires pour 14 défaites, fait partie des équipes les plus en forme du moment. Avec Vichy et Poitiers, et juste derrière Pau-Orthez, Nantes avance comme l’un des collectifs les plus performants du championnat sur les dernières semaines. Reste désormais à prolonger cette dynamique jusqu’au bout.

Jean-Fabrice Dossou de retour pour solidifier la raquette nantaise

Cette saison, Jean-Fabrice Dossou tourne à 7,6 points, 7,3 rebonds, 0,9 passe décisive et 11,3 d’évaluation en 21 minutes de jeu. Surtout, le pivot français s’est imposé comme une référence dans le secteur du rebond, au point d’occuper actuellement la 6e place du championnat dans ce domaine.

PROFIL JOUEUR Jean-Fabrice DOSSOU Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 26 ans (06/04/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,6 #140 REB 7,3 #6 PD 0,9 #190

Son retour tombe à point nommé pour une équipe nantaise qui monte en puissance. Vainqueur de La Rochelle lors de sa dernière sortie, le NBH reste sur une dynamique récente très positive, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs. Dans la lutte pour sécuriser sa place en playoffs, récupérer un intérieur aussi précieux dans l’impact et le contrôle de la peinture n’est pas anodin.

En revanche, Aix-Maurienne devra composer sans son pivot titulaire, Nicolas Pavrette. L’intérieur prêté par Orléans n’est pas du déplacement selon Le Dauphiné Libéré. Il manquera ainsi son premier match de la saison.

PROFIL JOUEUR Nicolas PAVRETTE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 24 ans (02/01/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10,1 #77 REB 6,6 #11 PD 1,4 #130

Un duel de styles face à Aix-Maurienne

Sur le papier, cette rencontre oppose deux équipes aux profils bien différents. Nantes s’appuie beaucoup sur son intensité physique. Avec 24,1 fautes provoquées en moyenne, le club de Rémy Valin est celui qui met le plus la pression sur les défenses adverses en ELITE 2. Cette capacité à aller chercher des lancers francs et à imposer un combat constant fait partie de ses grandes forces.

Aix-Maurienne, de son côté, se distingue davantage par la qualité de son jeu collectif. La formation savoyarde est la meilleure du championnat aux passes décisives, avec 22,3 offrandes de moyenne. Une marque de fabrique qui illustre une circulation de balle fluide et une vraie capacité à créer des tirs dans le bon tempo.

Le duel promet donc une opposition intéressante entre l’impact physique nantais et la qualité de création d’Aix-Maurienne.

Nantes veut confirmer sa montée en régime dans la course aux playoffs

Septième du classement avec un bilan parfaitement équilibré de 18 victoires et 14 défaites, Nantes tient pour l’instant sa place dans le Top 8. Le NBH affiche d’ailleurs une vraie constance dans ses résultats, avec un bilan identique à domicile et à l’extérieur : 9 victoires pour 7 défaites dans les deux cas.

Aix-Maurienne, 14e avec 15 victoires et 17 défaites, reste en embuscade mais avance de manière plus irrégulière. Les Savoyards restent sur une forme récente moins linéaire, avec trois défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur bilan hors de leurs bases, 7 victoires pour 9 défaites, montre aussi qu’ils peuvent exister loin de chez eux, même si Nantes part avec des arguments solides sur son parquet.

Dans ce contexte, le retour de Jean-Fabrice Dossou ressemble à un renfort précieux pour un NBH qui n’a plus seulement l’ambition de se maintenir dans le Top 8, mais bien de finir fort la saison régulière. Face à un adversaire dangereux par sa qualité de circulation de balle, les Nantais devront imposer leur intensité habituelle pour éviter le match piège et signer une victoire importante dans la course aux playoffs.