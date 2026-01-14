Anthony Davis évite la chirurgie et sera absent six semaines

Anthony Davis a évité le pire. Initialement attendu pour plusieurs mois d’absence avec une intervention chirurgicale, la star des Dallas Mavericks a finalement reçu de meilleures nouvelles concernant sa blessure à la main gauche.

Un diagnostic plus optimiste après consultation spécialisée

Après avoir consulté un spécialiste pour obtenir un second avis médical, Anthony Davis ne nécessitera pas d’opération pour réparer les ligaments endommagés de sa main gauche, comme l’ont confirmé les Mavericks mardi. L’équipe a annoncé que le joueur devrait « guérir de sa blessure » en approximativement six semaines.

Cette nouvelle représente un soulagement considérable pour Dallas, même si Davis pourrait encore manquer jusqu’à huit semaines ou plus malgré l’absence de chirurgie, selon les sources d’ESPN. Le joueur de 32 ans s’était blessé en défendant sur Lauri Markkanen lors d’une pénétration lors de la défaite des Mavs face au Utah Jazz jeudi dernier, un match où il avait compilé 21 points, 11 rebonds, 4 passes et 1 contre en 35 minutes.

Les discussions de transfert se poursuivent

Malgré cette amélioration du diagnostic, les Mavericks ont relancé les discussions autour de Davis avec plusieurs équipes intéressées, alors que la trade deadline approche. Le All-Star a été associé aux Toronto Raptors, Atlanta Hawks et Milwaukee Bucks, entre autres.

The Mavericks have reopened Anthony Davis trade talks with multiple interested teams, sources said. Davis’ left-hand ligament injury has dampened his trade value, slowing momentum as teams weigh medical outlook and long-term risk ahead of the Feb. 5 deadline. pic.twitter.com/0CY67knG29 — Chaudhry Azam (@chaudhryyazam) January 14, 2026

Les blessures variées ont limité Davis à seulement 29 matchs de saison régulière sous l’uniforme des Mavericks depuis son arrivée en provenance de Los Angeles, comme pièce maîtresse de l’échange controversé contre Luka Dončić en février dernier. Les Mavs, qui privilégient la vision à long terme en construisant autour du candidat au titre de Rookie of the Year Cooper Flagg, affichent un bilan de 10 victoires et 10 défaites avec Davis, contre 5-15 sans lui.

Cette saison, en 20 matchs, Davis cumule des moyennes de 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 1,7 contre par match, avec 50,6% de réussite au tir. Son impact reste indéniable quand il est en bonne santé, rendant sa situation contractuelle d’autant plus scrutée avant la deadline.