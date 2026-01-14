Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Recherche joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Anthony Davis évite la chirurgie et sera absent six semaines

Anthony Davis ne subira finalement pas d'opération à la main gauche. La star sera réévaluée dans six semaines alors que les rumeurs de transfert s'intensifient avant la deadline du 5 février.
|
00h00
Résumé
Écouter
Anthony Davis évite la chirurgie et sera absent six semaines

Cette saison, en 20 matchs, Davis cumule des moyennes de 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 1,7 contre

Crédit photo : © Rob Gray-Imagn Images

Anthony Davis a évité le pire. Initialement attendu pour plusieurs mois d’absence avec une intervention chirurgicale, la star des Dallas Mavericks a finalement reçu de meilleures nouvelles concernant sa blessure à la main gauche.

Un diagnostic plus optimiste après consultation spécialisée

Après avoir consulté un spécialiste pour obtenir un second avis médical, Anthony Davis ne nécessitera pas d’opération pour réparer les ligaments endommagés de sa main gauche, comme l’ont confirmé les Mavericks mardi. L’équipe a annoncé que le joueur devrait « guérir de sa blessure » en approximativement six semaines.

LIRE AUSSI

Cette nouvelle représente un soulagement considérable pour Dallas, même si Davis pourrait encore manquer jusqu’à huit semaines ou plus malgré l’absence de chirurgie, selon les sources d’ESPN. Le joueur de 32 ans s’était blessé en défendant sur Lauri Markkanen lors d’une pénétration lors de la défaite des Mavs face au Utah Jazz jeudi dernier, un match où il avait compilé 21 points, 11 rebonds, 4 passes et 1 contre en 35 minutes.

Les discussions de transfert se poursuivent

Malgré cette amélioration du diagnostic, les Mavericks ont relancé les discussions autour de Davis avec plusieurs équipes intéressées, alors que la trade deadline approche. Le All-Star a été associé aux Toronto Raptors, Atlanta Hawks et Milwaukee Bucks, entre autres.

Les blessures variées ont limité Davis à seulement 29 matchs de saison régulière sous l’uniforme des Mavericks depuis son arrivée en provenance de Los Angeles, comme pièce maîtresse de l’échange controversé contre Luka Dončić en février dernier. Les Mavs, qui privilégient la vision à long terme en construisant autour du candidat au titre de Rookie of the Year Cooper Flagg, affichent un bilan de 10 victoires et 10 défaites avec Davis, contre 5-15 sans lui.

Cette saison, en 20 matchs, Davis cumule des moyennes de 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 1,7 contre par match, avec 50,6% de réussite au tir. Son impact reste indéniable quand il est en bonne santé, rendant sa situation contractuelle d’autant plus scrutée avant la deadline.

NBA
NBA
Suivre
Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00« Ce n’est que le début ! » : un épatant Joan Beringer se révèle en NBA à Milwaukee !
Daniil Kasatkin à son arrivée en Russie
À l’étranger
00h00Daniil Kasatkin a retrouvé un club après plus de six mois de détention en France
EuroLeague
00h00Fabien Causeur annonce sa retraite : chapeau à l’une des carrières les plus surprenantes de l’histoire du basket français
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama rend hommage au public de… l’ESSM Le Portel : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jalen Williams a également apporté sa contribution avec 20 points dans une sortie solide.
NBA
00h00Le Thunder domine enfin les Spurs 119-98 avec 34 points de Shai Gilgeous-Alexander
Marc-Owen Fodzo-Dada contre l'AS Monaco le 10 janvier
Betclic ELITE
00h0013 points en 13 minutes contre Monaco : Marc-Owen Fodzo-Dada envoie des signaux positifs avec Nancy
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
Liga Endesa
00h00Un mois après l’ASVEL, Mehdy Ngouama a trouvé son point de chute : retour en Espagne !
Betclic Élite
00h00Il n’y a pas eu match entre Paris et Strasbourg, qui ne sera pas tête de série à la Leaders Cup
ELITE 2
00h00La Rochelle climatise la JAV et s’installe dans le Top 5 de l’ÉLITE 2 !
1 / 0
Livenews NBA
Spoelstra avait acquis le statut d'entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich
NBA
00h00Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain
L'agent de LeBron estime que ce trade serait bénéfique pour toutes les parties.
NBA
00h00Rich Paul propose un trade Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr pour les Lakers
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama rend hommage au public de… l’ESSM Le Portel : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jalen Williams a également apporté sa contribution avec 20 points dans une sortie solide.
NBA
00h00Le Thunder domine enfin les Spurs 119-98 avec 34 points de Shai Gilgeous-Alexander
Le joueur de 29 ans a terminé la rencontre avec 25, mais cela n'a pas suffi à éviter une défaite cuisante 139-106
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo répond aux sifflets des fans après la défaite des Bucks
Cette saison, en 20 matchs, Davis cumule des moyennes de 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 1,7 contre
NBA
00h00Anthony Davis évite la chirurgie et sera absent six semaines
L'impact de Bickerstaff se ressent dans l'identité combative que reflète désormais l'équipe
NBA
00h00J.B. Bickerstaff favori pour le titre d’Entraîneur de l’Année NBA 2025-2026
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile
NBA
00h00Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives
Markkanen a porté son équipe en première mi-temps avec 16 points inscrits
NBA
00h00Le Jazz surprend Cleveland avec une victoire impressionnante 123-112
1 / 0