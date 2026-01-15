Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls

Le Jazz s’est incliné 128-126 face aux Chicago Bulls mercredi soir, mais Brice Sensabaugh a offert un spectacle mémorable avec une performance de 43 points qui restera dans les annales. L’ailier qui vit sa troisième saison NBA est entré en jeu depuis le banc et a établi plusieurs records malgré la défaite de son équipe au United Center.

Un premier quart-temps historique pour Sensabaugh

Sensabaugh a littéralement enflammé le parquet dès son entrée en jeu, inscrivant 21 points en seulement 7 minutes et 14 secondes lors du premier quart-temps. Cette performance constitue le record NBA pour un remplaçant en premier quart depuis que la statistique est suivie en 1996-1997, dépassant les 20 points de Lance Stephenson en janvier 2022.

« Les tirs rentraient ce soir, c’était très amusant », a déclaré Sensabaugh après la rencontre. Le joueur de 22 ans a terminé la première mi-temps avec 28 points, à seulement deux unités du record de franchise en une mi-temps détenu par Rodney Hood (30 points en 2016).

Des records en cascade pour le jeune prodige

La soirée de Sensabaugh s’est inscrite dans l’histoire du Jazz à plusieurs niveaux. Ses 43 points constituent le deuxième meilleur total pour un remplaçant dans l’histoire de la franchise, derrière les 45 points de Jordan Clarkson en 2022. Il a également établi un nouveau record de franchise pour un remplaçant à l’extérieur.

« C’est une bénédiction, je n’ai pas de mots pour l’exprimer honnêtement. Je suis incroyablement reconnaissant », a confié Sensabaugh à ABC4 Sports. « Faire quelque chose comme ça aujourd’hui, c’était spécial. Cela signifie beaucoup pour moi d’être dans les livres de records. »

BRICE SENSABAUGH TONIGHT: 43 POINTS

5 REBOUNDS

68% FG (Via @realapp ) pic.twitter.com/UoFPT0hyHM — NBACentral (@TheDunkCentral) January 15, 2026

Vucevic offre la victoire aux Bulls dans le money time

Malgré l’explosion offensive de Sensabaugh (15/22 aux tirs, 5/10 à 3-points, 8/8 aux lancers francs), les Bulls ont eu le dernier mot grâce à Nikola Vucevic. Le pivot vétéran, auteur de 35 points, a inscrit le panier de la victoire à 4 secondes de la fin après que le Jazz soit revenu à égalité 126-126 sur un panier de Sensabaugh.

La rencontre a été d’un suspense haletant avec 26 égalités et 17 changements de leader, dans la lignée du premier affrontement de la saison remporté 150-147 par Utah en double prolongation. Keyonte George, qui a ajouté 25 points dont 15 dans le dernier quart, a manqué le 3-points de la gagne au buzzer.

L’entraîneur du Jazz Will Hardy s’est montré encouragé malgré la défaite : « Plus que tout, je ressors de ce match vraiment encouragé par nos jeunes joueurs, leur combativité, leur compétitivité, leur connexion. Je crois vraiment que nous jouons beaucoup de bon basket. »