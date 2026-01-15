Recherche
NBA

Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls

Performance historique de Brice Sensabaugh qui établit un record NBA avec 21 points en premier quart-temps, malgré la défaite 128-126 du Utah Jazz contre les Chicago Bulls au United Center.
00h00
Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls

L’ailier vit seulement sa troisième saison NBA

Crédit photo : © Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Le Jazz s’est incliné 128-126 face aux Chicago Bulls mercredi soir, mais Brice Sensabaugh a offert un spectacle mémorable avec une performance de 43 points qui restera dans les annales. L’ailier qui vit sa troisième saison NBA est entré en jeu depuis le banc et a établi plusieurs records malgré la défaite de son équipe au United Center.

Un premier quart-temps historique pour Sensabaugh

Sensabaugh a littéralement enflammé le parquet dès son entrée en jeu, inscrivant 21 points en seulement 7 minutes et 14 secondes lors du premier quart-temps. Cette performance constitue le record NBA pour un remplaçant en premier quart depuis que la statistique est suivie en 1996-1997, dépassant les 20 points de Lance Stephenson en janvier 2022.

« Les tirs rentraient ce soir, c’était très amusant », a déclaré Sensabaugh après la rencontre. Le joueur de 22 ans a terminé la première mi-temps avec 28 points, à seulement deux unités du record de franchise en une mi-temps détenu par Rodney Hood (30 points en 2016).

Des records en cascade pour le jeune prodige

La soirée de Sensabaugh s’est inscrite dans l’histoire du Jazz à plusieurs niveaux. Ses 43 points constituent le deuxième meilleur total pour un remplaçant dans l’histoire de la franchise, derrière les 45 points de Jordan Clarkson en 2022. Il a également établi un nouveau record de franchise pour un remplaçant à l’extérieur.

« C’est une bénédiction, je n’ai pas de mots pour l’exprimer honnêtement. Je suis incroyablement reconnaissant », a confié Sensabaugh à ABC4 Sports. « Faire quelque chose comme ça aujourd’hui, c’était spécial. Cela signifie beaucoup pour moi d’être dans les livres de records. »

Vucevic offre la victoire aux Bulls dans le money time

Malgré l’explosion offensive de Sensabaugh (15/22 aux tirs, 5/10 à 3-points, 8/8 aux lancers francs), les Bulls ont eu le dernier mot grâce à Nikola Vucevic. Le pivot vétéran, auteur de 35 points, a inscrit le panier de la victoire à 4 secondes de la fin après que le Jazz soit revenu à égalité 126-126 sur un panier de Sensabaugh.

La rencontre a été d’un suspense haletant avec 26 égalités et 17 changements de leader, dans la lignée du premier affrontement de la saison remporté 150-147 par Utah en double prolongation. Keyonte George, qui a ajouté 25 points dont 15 dans le dernier quart, a manqué le 3-points de la gagne au buzzer.

– Journée 15012026

L’entraîneur du Jazz Will Hardy s’est montré encouragé malgré la défaite : « Plus que tout, je ressors de ce match vraiment encouragé par nos jeunes joueurs, leur combativité, leur compétitivité, leur connexion. Je crois vraiment que nous jouons beaucoup de bon basket. »

