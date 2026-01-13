Cooper Flagg brille avec 27 points dans la victoire des Mavericks contre Brooklyn

Cooper Flagg a livré une performance remarquable avec 27 points et 3 interceptions, égalant son record dans ce domaine, pour mener les Dallas Mavericks vers une victoire 113-105 contre les Brooklyn Nets lundi soir. Cette performance permet aux Mavericks (15-25) de mettre fin à une série de deux défaites consécutives.

Naji Marshall a également joué un rôle crucial avec 22 points, inscrivant trois paniers consécutifs dans les moments décisifs de la rencontre. Klay Thompson a apporté sa contribution depuis le banc avec 18 points et 6 réussites à 3-points, égalant son record saisonnier.

Une réaction attendue après la débâcle de Chicago

Flagg a parfaitement rebondi après sa contre-performance lors de la défaite 125-117 contre Chicago samedi, où il n’avait inscrit que 11 points à 4/13 aux tirs. Cette fois, l’ailier a montré toute l’étendue de son talent offensif pour guider une équipe décimée par les blessures.

Les Mavericks ont dû composer sans quatre titulaires blessés, notamment Anthony Davis (indisponible pour une durée indéterminée avec une blessure aux ligaments de la main gauche subie jeudi) et P.J. Washington Jr. (absent pour le troisième match consécutif avec une blessure à la cheville). L’équipe a même aligné trois joueurs en two-way contracts pour pallier ces absences.

Du côté des Nets (11-26), Michael Porter Jr. a mené l’attaque avec 28 points, tandis que Day’Ron Sharpe a réalisé un double-double avec 14 points et 12 rebonds depuis le banc. Brooklyn enchaîne une quatrième défaite consécutive après avoir été battu lors de ce déplacement, ayant déjà perdu 103-98 à Memphis dimanche.

Les Nets ont tenté un retour en fin de match, réduisant un déficit de 14 points à seulement quatre unités (99-95) à cinq minutes de la fin, mais n’ont pas réussi à se rapprocher davantage.