NBA

Dell Curry aura son maillot retiré par les Hornets le 19 mars prochain

Dell Curry rejoint les légendes des Hornets. L'ancien shooteur et père de Stephen Curry verra son numéro 30 retiré le 19 mars lors de la réception du Magic, devenant le troisième joueur honoré par la franchise de Charlotte.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dell Curry aura son maillot retiré par les Hornets le 19 mars prochain

Une reconnaissance méritée pour l'une des figures emblématiques de la franchise de Caroline du Nord.

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

Les Charlotte Hornets ont officialisé une décision historique en annonçant le retrait du maillot numéro 30 de Dell Curry. La cérémonie aura lieu le 19 mars prochain, lors de la réception du Orlando Magic au Spectrum Center. Une reconnaissance méritée pour l'une des figures emblématiques de la franchise de Caroline du Nord.

Dell Curry rejoint ainsi Bobby Phills (numéro 13) et Bill Russell (numéro 6) comme seuls joueurs à avoir leur maillot retiré dans l'histoire des Hornets. Un honneur qui récompense une carrière exceptionnelle et un lien indéfectible avec l'organisation.

Un héritage indissociable de l'histoire des Hornets

Au-delà de son statut de père de Stephen Curry et Seth Curry, Dell Curry s'est forgé sa propre légende à Charlotte. Durant ses 10 saisons sous le maillot turquoise (1988-1998), il a établi des records qui tiennent encore aujourd'hui. Avec 701 matchs disputés, il détient le record de rencontres jouées dans l'histoire de la franchise.

Ses 9 839 points inscrits en font le deuxième meilleur marqueur des Hornets, derrière Kemba Walker uniquement. Redoutable tireur à 3-points avec 40,2% de réussite sur sa carrière, Dell Curry a été récompensé du titre de meilleur sixième homme de l'année en 1994, témoignant de son impact décisif en sortie de banc.

Une fidélité récompensée par les nouveaux propriétaires

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Dell Curry n'a jamais quitté l'organisation des Hornets. Commentateur télé depuis 17 saisons et ambassadeur de l'équipe, il cumule désormais 27 années de collaboration avec la franchise. Cette longévité exceptionnelle a pesé dans la décision des nouveaux propriétaires Rick Schnall et Gabe Plotkin.

Après avoir racheté l'équipe à Michael Jordan en 2023, les dirigeants souhaitent reconnecter la franchise avec son histoire et ses légendes. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de modernisation, incluant la construction d'un nouveau centre d'entraînement ultramoderne prévu pour le printemps 2027.

La vidéo d'annonce, orchestrée par le commentateur Eric Collins, a particulièrement ému Dell Curry, surpris par cette reconnaissance. Un moment symbolique qui illustre l'attachement mutuel entre l'ancien shooteur et sa franchise de cœur.

