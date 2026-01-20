NBA Europe : Adam Silver réunit des clubs de l’EuroLeague et des investisseurs à Londres

Alors la NBA était de retour sur le Vieux Continent, à Berlin, puis à Londres pour deux matchs opposant le Magic des frères Wagner, et les Grizzlies de l’ancien coach parisien Tuomas Iisalo, Adam Silver, en a profité pour pour poursuivre ses discussions avec la FIBA autour du projet NBA Europe selon nos confrères d’EuroHoops. Le commissionnaire de la Grande Ligue a organisé un rendez-vous stratégique à Londres.

Dans la capitale britannique, le dirigeant américain a convié représentants de clubs européens, investisseurs et partenaires commerciaux afin de poser les bases économiques de cette nouvelle ligue continentale appelée à bouleverser l’écosystème du basket européen.

Un parterre de clubs majeurs autour du projet NBA Europe

Parmi les invités figuraient des représentants de clubs actuels de l’EuroLeague : le Panathinaikos, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’ASVEL et de l’Olimpia Milan. Étaient également présents des représentants de l’AC Milan, côté football, ainsi que de l’ALBA Berlin, aujourd’hui engagé en BCL.

Cette diversité d’acteurs illustre la volonté de la NBA de s’appuyer sur des clubs actuels mais aussi des marques sportives fortes, afin de crédibiliser et structurer son projet européen.

Des projections financières au cœur des discussions

L’événement organisé à Londres n’avait pas vocation à dévoiler la liste définitive des clubs appelés à intégrer la future ligue. L’enjeu principal résidait ailleurs : présenter des projections financières détaillées du projet NBA Europe.

Ces présentations ont servi de base à des échanges approfondis entre investisseurs potentiels, partenaires commerciaux et sponsors, afin d’évaluer l’attractivité économique du modèle proposé, bien plus que ses contours sportifs immédiats.

ASVEL et ALBA toujours dans le radar de la future ligue

Alors que Madrid apparaît comme un acteur central dans la transition entre l’EuroLeague et cette nouvelle ligue de haut niveau, Adam Silver a confirmé ces derniers jours, lors de conférences de presse à Berlin et à Londres, que l’ASVEL et l’ALBA Berlin faisaient également partie du champ de réflexion pour la future compétition.

Un signal fort pour le club villeurbannais, déjà identifié comme un point d’ancrage stratégique sur le marché français dans les réflexions de la NBA.

Une ligue à 16 équipes dès 2027-2028 ?

Le projet actuellement sur la table prévoit le lancement de la ligue dès la saison 2027-2028, avec 16 équipes au total :

12 franchises permanentes

4 équipes issues d’autres compétitions, et notamment de la la BCL

À terme, la NBA souhaite conserver environ 25 % des places attribuées chaque année via des qualifications sportives, afin de maintenir une forme de mérite compétitif.

Des annonces attendues prochainement

Si aucun nom définitif n’a encore été officialisé concernant les clubs participants, de nouvelles informations devraient être communiquées dans les prochains jours. Avec cette réunion londonienne, le projet NBA Europe a franchi une étape supplémentaire, cette fois sur le terrain économique et stratégique.