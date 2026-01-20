Recherche
NBA

NBA Europe : Adam Silver réunit des clubs de l’EuroLeague et des investisseurs à Londres

NBA Europe - Adam Silver a profité de son passage à Londres pour organiser un événement privé autour du projet NBA Europe, réunissant plusieurs clubs de l’EuroLeague, dont l’ASVEL, et des investisseurs potentiels, avec un objectif clair : présenter les projections financières de la future ligue.
00h00
NBA Europe : Adam Silver réunit des clubs de l’EuroLeague et des investisseurs à Londres

Adam Silver a réuni du beau monde pour présenter les perspectives de la NBA Europe

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Alors la NBA était de retour sur le Vieux Continent, à Berlin, puis à Londres pour deux matchs opposant le Magic des frères Wagner, et les Grizzlies de l’ancien coach parisien Tuomas Iisalo, Adam Silver, en a profité pour pour poursuivre ses discussions avec la FIBA autour du projet NBA Europe selon nos confrères d’EuroHoops. Le commissionnaire de la Grande Ligue a organisé un rendez-vous stratégique à Londres.

Dans la capitale britannique, le dirigeant américain a convié représentants de clubs européens, investisseurs et partenaires commerciaux afin de poser les bases économiques de cette nouvelle ligue continentale appelée à bouleverser l’écosystème du basket européen.

Un parterre de clubs majeurs autour du projet NBA Europe

Parmi les invités figuraient des représentants de clubs actuels de l’EuroLeague : le Panathinaikos, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’ASVEL et de l’Olimpia Milan. Étaient également présents des représentants de l’AC Milan, côté football, ainsi que de l’ALBA Berlin, aujourd’hui engagé en BCL.

Cette diversité d’acteurs illustre la volonté de la NBA de s’appuyer sur des clubs actuels mais aussi des marques sportives fortes, afin de crédibiliser et structurer son projet européen.

Des projections financières au cœur des discussions

L’événement organisé à Londres n’avait pas vocation à dévoiler la liste définitive des clubs appelés à intégrer la future ligue. L’enjeu principal résidait ailleurs : présenter des projections financières détaillées du projet NBA Europe.

Ces présentations ont servi de base à des échanges approfondis entre investisseurs potentiels, partenaires commerciaux et sponsors, afin d’évaluer l’attractivité économique du modèle proposé, bien plus que ses contours sportifs immédiats.

ASVEL et ALBA toujours dans le radar de la future ligue

Alors que Madrid apparaît comme un acteur central dans la transition entre l’EuroLeague et cette nouvelle ligue de haut niveau, Adam Silver a confirmé ces derniers jours, lors de conférences de presse à Berlin et à Londres, que l’ASVEL et l’ALBA Berlin faisaient également partie du champ de réflexion pour la future compétition.

Un signal fort pour le club villeurbannais, déjà identifié comme un point d’ancrage stratégique sur le marché français dans les réflexions de la NBA.

LIRE AUSSI

Une ligue à 16 équipes dès 2027-2028 ?

Le projet actuellement sur la table prévoit le lancement de la ligue dès la saison 2027-2028, avec 16 équipes au total :

  • 12 franchises permanentes
  • 4 équipes issues d’autres compétitions, et notamment de la la BCL

À terme, la NBA souhaite conserver environ 25 % des places attribuées chaque année via des qualifications sportives, afin de maintenir une forme de mérite compétitif.

Des annonces attendues prochainement

Si aucun nom définitif n’a encore été officialisé concernant les clubs participants, de nouvelles informations devraient être communiquées dans les prochains jours. Avec cette réunion londonienne, le projet NBA Europe a franchi une étape supplémentaire, cette fois sur le terrain économique et stratégique.

v92000
J'imagine que ça n'a pas du parler 1 seule seconde de basket dans la réunion. Dollar Dollar Dollar
Répondre
(0) J'aime
derniermot
C'est vrai que l'Euroligue qui doit organiser son Final Four sans supporters à Dubai et leur filer cinq ans gratuits sans parler de la duree du vol, Euroligue elle meme creee exactement sur le meme principe (les 12 plus gros clubs veulent tout le pognon du basket europeen), c'est vrai donc que l'Euroligue pense au basket Vous etiez pas né en 2000 quand l'Euroligue a été créée ou vous ne checkez pas son modele actuel ? En gros, la NBA Europe c'est la meme chose, avec le business plan de la NBA et un peu plus de mérite sportif
Répondre
(1) J'aime
airvincz
Mouais. Ils mettraient des millions et la bannière NBA sur l'Euoleague ça irait plus vite
Répondre
(2) J'aime
olitel
beurk beurk beurk
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
16 équipes ça fait environ une quarantaine de matchs (aller retour plus un troisième) plus les playoffs, cela ressemblerait à l'euroleague le top serait une finale entre le champion de la nba europe et le champion d'euroleague
Répondre
(1) J'aime
cambouis
Un coup de com? Parce que pas grand monde quand même
Répondre
(0) J'aime
julien12
Dans un monde parfait, les clubs européens se montreraient solidaires entre eux... On peut toujours rêver !!
Répondre
(0) J'aime
