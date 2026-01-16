L’ASVEL devrait finalement prendre la route de la NBA Europe

La date limite fixée par l’EuroLeague pour le renouvellement des licences du Real Madrid, du FC Barcelone, de Fenerbahçe et de l’ASVEL est désormais atteinte ! Les quatre clubs arrivant en fin de contrat avec l’institution européenne avaient jusqu’à ce vendredi 16 janvier pour faire savoir s’ils comptaient prolonger leur bail en EuroLeague.

Si le FC Barcelone a fait savoir assez tôt cette semaine qu’il souhaitait s’inscrire de nouveau dans la durée, le Real et Villeurbanne ont eux montré des signes de désengagement, au profit de la NBA Europe.

The deadline set by the EuroLeague Board for the four unsigned teams to commit to the league expires today. No announcements will be made, but Barcelona and Fenerbahce are considered EuroLeague-bound, while Real Madrid and ASVEL are near the NBA More on @Eurohoopsnet — Aris Barkas (@arbarkas) January 16, 2026

Comme l’explique notre confrère de Eurohoops Aris Barkas, les Barcelonais ainsi que les Stambouliotes sont considérés comme des piliers des dix prochaines années d’EuroLeague. Le club blaugrana, dont le président avait un temps émis des réserves, va finalement renouveler son bail de dix saisons d’ici fin janvier, selon notre confrère. Néanmoins la rumeur d’une possibilité de buyout persiste depuis décembre dernier, ce que notre confrère réfute désormais.

De son côté, Fenerbahçe a demandé un temps de réflexion supplémentaire, mais des sources se montrent très positives quant à la décision finale. Il faut dire que le projet à douze équipes permanentes ne laisse qu’une place à une équipe turque. Celle-ci devrait être Galatasaray, comme nous le racontions l’automne dernier.

Tony Parker « consultant du projet NBA Europe »

À l’inverse, l’ASVEL de Tony Parker n’a fourni aucune réponse officielle et est considérée par tous comme l’un des piliers du nouveau projet NBA Europe. Le directeur général américain a même vendu la mèche en conférence de presse à Berlin, en qualifiant Parker de « consultant du projet NBA Europe ». Une fonction qui ne laisse que peu de doute sur l’implication de l’ASVEL au sein de la nouvelle ligue.

L’ASVEL avait pourtant laissé un espoir entrouvert de la voir poursuivre son chemin en EuroLeague. Lors de la réunion des actionnaires de la compétition, les Rhodaniens auraient balayé l’idée qu’il fallait assurément faire sans eux dans les des plans à long terme de l’EuroLeague, indiquant qu’ils « ne se retiraient pas forcément, tout en continuant d’explorer leurs options ». Il n’en serait donc rien.

Enfin, le Real Madrid suit une trajectoire similaire. Le club madrilène semble avoir fait son choix en faveur de la nouvelle compétition soutenue par la ligue nord-américaine. Ces tendances tranchées de part et d’autres ne peuvent toutefois pas pour le moment être considérées comme des prises de positions finales. Légalement, les quatre équipes ont jusqu’au 30 juin pour signer les nouvelles licences. Des sources internes à l’EuroLeague confient par ailleurs que le Real pourrait bénéficier d’un traitement de faveur avec un délai de réponse prolongé pour le faire changer d’avis. Pas l’ASVEL.