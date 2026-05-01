Les Knicks ont écrit une des pages de l’histoire des playoffs NBA jeudi soir à Atlanta. Avec une victoire écrasante 140-89 sur les Hawks lors du Game 6, ils ont non seulement éliminé leurs adversaires pour s’offrir une demi-finale de conférence mais ont également établi plusieurs records historiques en cours de route.

Une première mi-temps record qui a scellé le sort d’Atlanta

L’avance de 83-36 à la mi-temps constitue le plus gros écart jamais enregistré à la pause d’un match de playoffs NBA, surpassant les 41 points détenus par les Cleveland Cavaliers en 2017 et les Indiana Pacers en 2025. New York a littéralement fait exploser l’effectif de Quin Snyder dès le premier quart-temps, transformant un déficit initial de 9-5 en une avance de 40-15 grâce à un run dévastateur de 35-6.

Leur domination s’est poursuivie au deuxième quart, où l’équipe a ajouté 43 points supplémentaires tout en limitant ATL à seulement 21 unités. OG Anunoby a marqué plus de points à lui seul (24) que l’ensemble de l’équipe des Hawks (22) à un moment du match, illustrant parfaitement l’ampleur de cette démonstration de force.

The Knicks just BROKE THE RECORD for the LARGEST halftime lead in NBA playoffs history 😳 pic.twitter.com/Yan6TUblkz — Basketball Forever (@bballforever_) May 1, 2026

Des performances individuelles exceptionnelles

Ce même Anunoby a mené la charge offensive avec 29 points en seulement 27 minutes de jeu, réussissant 11 de ses 14 tentatives de tir et 4 de ses 6 3-points. Sa performance de 26 points en première mi-temps a donné le ton à cette soirée historique. Mikal Bridges, qui avait connu des difficultés dans cette série, a retrouvé son efficacité avec 24 points, tandis que Karl-Anthony Towns a réalisé son deuxième triple-double de la série avec 12 points, 11 rebonds et 10 passes décisives.

Jalen Brunson, bien que moins en vue offensivement avec 17 points, a orchestré le jeu avec 8 passes décisives et a permis à ses coéquipiers de briller. L’ensemble des 15 joueurs de Mike Brown a marqué au moins un panier, témoignant de la profondeur de l’effectif new-yorkais.

CHAOS IN KNICKS-HAWKS 😳 Both Mitchell Robinson and Dyson Daniels were assessed with technical fouls and ejected from the game. pic.twitter.com/sjeATc59Pl — ESPN (@espn) May 1, 2026

Une défense qui a étouffé les Hawks

Au-delà des exploits offensifs, c’est la défense des pensionnaires du MSG qui a véritablement tué le match. Les Knicks ont forcé 19 pertes de balle, dont 14 dès la première mi-temps, et ont effectué 16 interceptions. Jalen Johnson et les siens n’ont shooté qu’à 38% sur l’ensemble de la rencontre et seulement 26% à 3-points, incapables de trouver des solutions face à l’intensité défensive adverse.

L’écart a même atteint 61 points en début de troisième quart-temps, établissant un nouveau record pour le plus gros écart jamais tenu durant un match de playoffs NBA. Cette victoire de 51 points égale la sixième plus large marge de l’histoire de la post-saison.

Cette démonstration n’a d’ailleurs pas plu à Dyson Daniels qui a terminé la rencontre dans les vestiaire suite à quelques échanges tendus avec Mitchell Robinson, le score était alors de 72-22…

Les Knicks affronteront désormais le vainqueur de la série entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers au second tour des playoffs à l’Est, forts de cette démonstration qui rappelle leur potentiel destructeur quand tout fonctionne.