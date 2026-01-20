Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris

Les Detroit Pistons ont remporté un duel au sommet face aux Boston Celtics (104-103) lundi soir au Little Caesars Arena. Cette victoire permet aux Pistons de porter leur avance en tête de la Conférence Est à 6 matchs sur leurs adversaires du soir.

Tobias Harris, l’homme du match dans les moments cruciaux

Tobias Harris a été l’artisan principal de cette victoire avec 25 points à 11/25 aux tirs, accompagnés de 3 rebonds. Le vétéran aux 15 saisons NBA a particulièrement brillé dans le money-time, inscrivant deux 3-points décisifs en fin de quatrième quart-temps.

« Il a été énorme, et c’est constant. Quand on a le plus besoin de lui, on sait qu’on peut compter sur lui », a déclaré l’entraîneur J.B. Bickerstaff. « Que ce soit pour nous calmer, trouver un panier, communiquer ou rassembler les gars. C’est pourquoi il est si précieux pour nous. »

"He's a super talented player playing at an all-time level right now… at the end of the day, I know he's going to hit tough shots but it's just about making those looks hard for him." Tobias Harris on taking on the defensive assignment in the 4Q guarding Jaylen Brown! pic.twitter.com/C9Q6YNqxAO — NBA (@NBA) January 20, 2026

Le panier le plus important d’Harris est survenu à 1 minute 32 de la fin, un 3-points depuis le corner qui a donné cinq points d’avance aux Pistons (104-99). Cette réalisation a stoppé net le comeback des Celtics qui menaçaient de reprendre l’avantage.

Cade Cunningham, nommé titulaire au All-Star Game quelques heures avant la rencontre, a connu des difficultés offensives avec seulement 16 points à 4/17 aux tirs. Néanmoins, le meneur a compensé avec 14 passes décisives sans la moindre perte de balle, réalisant son 22ème double-double de la saison.

Une défense solide face à l’attaque prolifique de Boston

Les Pistons ont su contenir l’attaque des Celtics, notamment à 3-points où Boston n’a converti que 13 de ses 41 tentatives (31,7%). Cette performance défensive s’avère cruciale face à une équipe classée septième NBA dans ce secteur avec 37% de réussite.

« Ils veulent prendre un grand nombre de 3-points, peu importe comment vous les défendez », a expliqué Bickerstaff. « Ils en ont tenté 41, mais beaucoup étaient très contestés. Les tenir à 31% et seulement 13 réussites, ça vous donne une chance si vous pouvez défendre la ligne à 3-points contre eux. »

Jaylen Brown a mené les Celtics avec 32 points et 11 rebonds, mais son tir de la gagne au buzzer a heurté l’arceau. Jalen Duren a apporté 18 points et 9 rebonds pour Detroit, profitant du manque de profondeur des Celtics dans la raquette.

Cette victoire confirme la domination des Pistons sur les Celtics cette saison (3-1 dans leurs confrontations directes) et renforce leur statut de favoris à l’Est avec un bilan de 31-10.