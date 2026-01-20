Recherche
NBA

Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris

Tobias Harris a brillé avec 25 points pour mener Detroit à une victoire cruciale face aux Celtics. Les Pistons consolident leur première place à l'Est avec 6 matchs d'avance sur Boston.
00h00
Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris

Tobias Harris a été l’artisan principal de cette victoire avec 25 points.

Crédit photo : © Rick Osentoski-Imagn Images

Les Detroit Pistons ont remporté un duel au sommet face aux Boston Celtics (104-103) lundi soir au Little Caesars Arena. Cette victoire permet aux Pistons de porter leur avance en tête de la Conférence Est à 6 matchs sur leurs adversaires du soir.

Tobias Harris, l’homme du match dans les moments cruciaux

Tobias Harris a été l’artisan principal de cette victoire avec 25 points à 11/25 aux tirs, accompagnés de 3 rebonds. Le vétéran aux 15 saisons NBA a particulièrement brillé dans le money-time, inscrivant deux 3-points décisifs en fin de quatrième quart-temps.

« Il a été énorme, et c’est constant. Quand on a le plus besoin de lui, on sait qu’on peut compter sur lui », a déclaré l’entraîneur J.B. Bickerstaff. « Que ce soit pour nous calmer, trouver un panier, communiquer ou rassembler les gars. C’est pourquoi il est si précieux pour nous. »

Le panier le plus important d’Harris est survenu à 1 minute 32 de la fin, un 3-points depuis le corner qui a donné cinq points d’avance aux Pistons (104-99). Cette réalisation a stoppé net le comeback des Celtics qui menaçaient de reprendre l’avantage.

Cade Cunningham, nommé titulaire au All-Star Game quelques heures avant la rencontre, a connu des difficultés offensives avec seulement 16 points à 4/17 aux tirs. Néanmoins, le meneur a compensé avec 14 passes décisives sans la moindre perte de balle, réalisant son 22ème double-double de la saison.

LIRE AUSSI

Une défense solide face à l’attaque prolifique de Boston

Les Pistons ont su contenir l’attaque des Celtics, notamment à 3-points où Boston n’a converti que 13 de ses 41 tentatives (31,7%). Cette performance défensive s’avère cruciale face à une équipe classée septième NBA dans ce secteur avec 37% de réussite.

« Ils veulent prendre un grand nombre de 3-points, peu importe comment vous les défendez », a expliqué Bickerstaff. « Ils en ont tenté 41, mais beaucoup étaient très contestés. Les tenir à 31% et seulement 13 réussites, ça vous donne une chance si vous pouvez défendre la ligne à 3-points contre eux. »

Jaylen Brown a mené les Celtics avec 32 points et 11 rebonds, mais son tir de la gagne au buzzer a heurté l’arceau. Jalen Duren a apporté 18 points et 9 rebonds pour Detroit, profitant du manque de profondeur des Celtics dans la raquette.

Cette victoire confirme la domination des Pistons sur les Celtics cette saison (3-1 dans leurs confrontations directes) et renforce leur statut de favoris à l’Est avec un bilan de 31-10.

