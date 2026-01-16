Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Uncategorized

Les Detroit Pistons battent Phoenix 108-105 grâce à un 4ème quart-temps décisif

Les Pistons de Detroit remportent une victoire laborieuse 108-105 face aux Suns de Phoenix. Cade Cunningham et ses coéquipiers ont dû batailler jusqu'au bout pour s'imposer à domicile malgré le retour de quatre joueurs clés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Detroit Pistons battent Phoenix 108-105 grâce à un 4ème quart-temps décisif

Malgré un double-double, le meneur vedette a connu une soirée difficile au tir

Crédit photo : © Rick Osentoski-Imagn Images

Les Detroit Pistons ont signé une victoire précieuse mais difficile face aux Phoenix Suns (108-105) au Little Caesars Arena. Cette rencontre marquait le retour de quatre joueurs majeurs : Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris et Isaiah Stewart, tous revenus de blessure pour cette confrontation cruciale.

Duncan Robinson brille, Cunningham peine au retour

Duncan Robinson a mené l’attaque des Pistons avec 19 points, tandis que Jalen Duren a réalisé un double-double impressionnant avec 16 points et 18 rebonds. Tobias Harris a ajouté 16 points et 7 rebonds, confirmant son importance dans le dispositif de Detroit. Jaden Ivey, sortant du banc, a contribué avec 15 points cruciaux.

Le retour de Cade Cunningham après deux matchs d’absence s’est avéré compliqué. Malgré un double-double (10 points, 11 passes), le meneur vedette a connu une soirée difficile au tir avec seulement 3 réussites sur 16 tentatives, 0 sur 7 à 3-points et 4 sur 9 aux lancers francs.

– Journée 16012026

Une fin de match haletante

Les Pistons ont dû s’employer dans le dernier quart-temps pour arracher cette victoire. À 20 secondes de la fin, Grayson Allen a manqué deux 3-points consécutifs sur la même possession qui auraient pu ramener Phoenix à un point. Ron Holland a ensuite raté un lancer franc à 13,2 secondes du terme, portant l’avance à 107-102.

La tension est restée maximale jusqu’au bout. Après un nouveau 3-points manqué d’Allen et deux lancers ratés par Holland, le joueur des Suns a finalement trouvé la cible à 3,1 secondes de la fin pour réduire l’écart à 107-105. Duncan Robinson a scellé la victoire en convertissant un lancer franc, tandis que le dernier 3-points d’Allen au buzzer manquait complètement la cible.

Cette victoire permet aux Pistons d’afficher un bilan de 29-10, égalant le deuxième meilleur départ sur 39 matchs de l’histoire de la franchise avec l’équipe 2007-2008. Detroit consolide ainsi sa première place à l’Est avec 5 matchs d’avance sur les New York Knicks et 8 matchs sur Cleveland dans la division Centrale.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Adam Atamna est le meilleur marqueur chez les U21 cette saison en Betclic ELITE, avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Bruno Caboclo n'a plus joué depuis l'AmeriCup, avec le Brésil en septembre 2025
EuroLeague
00h00Un ancien joueur du Limoges CSP rejoint le club de Dubaï
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Nelly Joseph fait partie d'un cercle très fermé d'intérieurs très efficaces
Betclic ELITE
00h00Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE
La finale de la Leaders Cup ELITE 2 sera également diffusée, le dimanche 22 février
Leaders Cup
00h00Où regarder la Leaders Cup 2026 ?
EuroCup Féminine
00h00Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup
EuroLeague
00h00Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris
EuroCup Féminine
00h00Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier
Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac
1 / 0
Livenews NBA
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du match avec 32 unités
NBA
00h00Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)
Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis
NBA
00h00Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz
Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds
NBA
00h00Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
1 / 0