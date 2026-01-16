Les Detroit Pistons battent Phoenix 108-105 grâce à un 4ème quart-temps décisif

Les Detroit Pistons ont signé une victoire précieuse mais difficile face aux Phoenix Suns (108-105) au Little Caesars Arena. Cette rencontre marquait le retour de quatre joueurs majeurs : Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris et Isaiah Stewart, tous revenus de blessure pour cette confrontation cruciale.

Duncan Robinson brille, Cunningham peine au retour

Duncan Robinson a mené l’attaque des Pistons avec 19 points, tandis que Jalen Duren a réalisé un double-double impressionnant avec 16 points et 18 rebonds. Tobias Harris a ajouté 16 points et 7 rebonds, confirmant son importance dans le dispositif de Detroit. Jaden Ivey, sortant du banc, a contribué avec 15 points cruciaux.

Le retour de Cade Cunningham après deux matchs d’absence s’est avéré compliqué. Malgré un double-double (10 points, 11 passes), le meneur vedette a connu une soirée difficile au tir avec seulement 3 réussites sur 16 tentatives, 0 sur 7 à 3-points et 4 sur 9 aux lancers francs.

Une fin de match haletante

Les Pistons ont dû s’employer dans le dernier quart-temps pour arracher cette victoire. À 20 secondes de la fin, Grayson Allen a manqué deux 3-points consécutifs sur la même possession qui auraient pu ramener Phoenix à un point. Ron Holland a ensuite raté un lancer franc à 13,2 secondes du terme, portant l’avance à 107-102.

La tension est restée maximale jusqu’au bout. Après un nouveau 3-points manqué d’Allen et deux lancers ratés par Holland, le joueur des Suns a finalement trouvé la cible à 3,1 secondes de la fin pour réduire l’écart à 107-105. Duncan Robinson a scellé la victoire en convertissant un lancer franc, tandis que le dernier 3-points d’Allen au buzzer manquait complètement la cible.

Cette victoire permet aux Pistons d’afficher un bilan de 29-10, égalant le deuxième meilleur départ sur 39 matchs de l’histoire de la franchise avec l’équipe 2007-2008. Detroit consolide ainsi sa première place à l’Est avec 5 matchs d’avance sur les New York Knicks et 8 matchs sur Cleveland dans la division Centrale.