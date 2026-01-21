Les Suns dominent les Sixers avec le retour de Jalen Green

Les Phoenix Suns ont profité de l’absence de Joel Embiid et Paul George pour s’imposer 116-110 face aux Philadelphia Sixers mardi soir. Cette victoire, la troisième consécutive pour Phoenix, a été marquée par le retour très attendu de Jalen Green après plus de deux mois d’absence.

Devin Booker a mené l’attaque des Suns avec 27 points, bien épaulé par un banc particulièrement productif. Grayson Allen et Jordan Goodwin ont chacun inscrit 16 points, tandis que Collin Gillespie et Oso Ighodaro ont ajouté 12 points chacun. Cette profondeur d’effectif a fait la différence face à des Sixers diminués.

Le retour encourageant de Jalen Green après sa blessure

Jalen Green a disputé son troisième match de la saison seulement, et son premier depuis le 8 novembre, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’ancien joueur des Houston Rockets, arrivé à Phoenix dans l’échange ayant envoyé Kevin Durant à Houston, a montré des signaux encourageants avec 12 points en 20 minutes.

Green a réussi 4 tirs sur 11 tentatives, dont 2 sur 4 à 3-points, avec 3 passes décisives et 2 rebonds. Son joli stepback à 3-points en troisième quart-temps a particulièrement impressionné et rappelé ses qualités offensives. Sa capacité à créer son propre tir devrait considérablement aider Phoenix dans sa quête d’une place dans le top 6 de la Conférence Ouest.

Jalen Green just POPS when he’s on the court, and it’s safe to say he’s only 75-80% right now. Real scary hours for the rest of the West if he fits with the Suns like I think he will… pic.twitter.com/mqISLP7bst — Erik Ruby (@ErikRuby) January 21, 2026

Du côté de Philadelphie, la rookie VJ Edgecombe a mené l’équipe avec 25 points et 7 rebonds, profitant d’un temps de jeu élargi. Kelly Oubre Jr. a ajouté 21 points face à son ancienne équipe, réussissant 5 tirs à 3-points, son meilleur total depuis mars 2024. Tyrese Maxey, malgré sa sélection comme titulaire au All-Star Game, a connu des difficultés avec 20 points à 7 sur 25 aux tirs.

Les Suns ont fait la différence en troisième quart-temps, dominant cette période 40-31 et creusant un écart décisif. Parfaits aux lancers-francs (20/20) et plus adroits à 3-points (16/39 à 41%), ils ont puni des Sixers désorganisés défensivement. Malgré une tentative de remontée en fin de match, Philadelphia n’a jamais pu combler totalement son retard.

Cette victoire porte le bilan des Suns à 27-17, consolidant leur position en Conférence Ouest avec 12 succès lors de leurs 16 derniers matchs. Pour les Sixers (23-19), c’est une quatrième défaite en six rencontres qui confirme leurs difficultés à domicile cette saison.