Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Suns dominent les Sixers avec le retour de Jalen Green

Jalen Green a effectué son retour après deux mois d'absence tandis que Devin Booker a mené Phoenix vers une victoire 116-110 face à des Sixers privés d'Embiid et George lors d'un back-to-back difficile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Suns dominent les Sixers avec le retour de Jalen Green

Devin Booker a mené l’attaque des Suns avec 27 points.

Crédit photo : © Bill Streicher-Imagn Images

Les Phoenix Suns ont profité de l’absence de Joel Embiid et Paul George pour s’imposer 116-110 face aux Philadelphia Sixers mardi soir. Cette victoire, la troisième consécutive pour Phoenix, a été marquée par le retour très attendu de Jalen Green après plus de deux mois d’absence.

Devin Booker a mené l’attaque des Suns avec 27 points, bien épaulé par un banc particulièrement productif. Grayson Allen et Jordan Goodwin ont chacun inscrit 16 points, tandis que Collin Gillespie et Oso Ighodaro ont ajouté 12 points chacun. Cette profondeur d’effectif a fait la différence face à des Sixers diminués.

Le retour encourageant de Jalen Green après sa blessure

Jalen Green a disputé son troisième match de la saison seulement, et son premier depuis le 8 novembre, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’ancien joueur des Houston Rockets, arrivé à Phoenix dans l’échange ayant envoyé Kevin Durant à Houston, a montré des signaux encourageants avec 12 points en 20 minutes.

Green a réussi 4 tirs sur 11 tentatives, dont 2 sur 4 à 3-points, avec 3 passes décisives et 2 rebonds. Son joli stepback à 3-points en troisième quart-temps a particulièrement impressionné et rappelé ses qualités offensives. Sa capacité à créer son propre tir devrait considérablement aider Phoenix dans sa quête d’une place dans le top 6 de la Conférence Ouest.

Du côté de Philadelphie, la rookie VJ Edgecombe a mené l’équipe avec 25 points et 7 rebonds, profitant d’un temps de jeu élargi. Kelly Oubre Jr. a ajouté 21 points face à son ancienne équipe, réussissant 5 tirs à 3-points, son meilleur total depuis mars 2024. Tyrese Maxey, malgré sa sélection comme titulaire au All-Star Game, a connu des difficultés avec 20 points à 7 sur 25 aux tirs.

Les Suns ont fait la différence en troisième quart-temps, dominant cette période 40-31 et creusant un écart décisif. Parfaits aux lancers-francs (20/20) et plus adroits à 3-points (16/39 à 41%), ils ont puni des Sixers désorganisés défensivement. Malgré une tentative de remontée en fin de match, Philadelphia n’a jamais pu combler totalement son retard.

LIRE AUSSI

Cette victoire porte le bilan des Suns à 27-17, consolidant leur position en Conférence Ouest avec 12 succès lors de leurs 16 derniers matchs. Pour les Sixers (23-19), c’est une quatrième défaite en six rencontres qui confirme leurs difficultés à domicile cette saison.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup
00h00Villeneuve d’Ascq première équipe française en quarts de finale de l’EuroCup
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon prend complètement l’eau à Badalone
EuroLeague Féminine
00h00Les Flammes Carolo créent la surprise contre Bourges, Basket Landes renforce sa 2e place
Basketball Champions League
00h00Deux blessés de plus, Guillaume Vizade absent… pas de problèmes : Le Mans va gagner à Galatasaray
NCAA
00h00Paul-Mathis Djobet signe son record de points en NCAA avec Omaha
Betclic ELITE
00h00Officiel : l’ASVEL tient déjà sa deuxième recrue de 2026 pour renforcer les lignes arrières
Messi Yangala, encore U17, fait partie des sélectionnés pour le Young Star Game 2026
Young Star Game
00h00Young Star Game 2026 : Wembanyama, Yangala, Ekanga-Ehawa… Une liste officielle très jeune
Nick Weiler-Babb et l'Anadolu Efes Istanbul ont perdu sur le parquet de l'Hapoël Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, toujours plus en crise en EuroLeague
Isaac Bonga est allé trouver le succès pour son retour en Allemagne
EuroLeague
00h00Le Partizan Belgrade renoue (enfin) avec le succès en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Le Mans : Ugo Doumbia ne devrait pas revenir avant la Leaders Cup
1 / 0
Livenews NBA
La blessure s'est produite alors qu'Adams défendait sur Zion Williamson près du cercle.
NBA
00h00Steven Adams absent indéfiniment chez les Rockets après une blessure à la cheville
Le vétéran de 36 ans s'est rompu le ligament croisé antérieur droit lors du match contre Miami lundi soir.
NBA
00h00Jimmy Butler blessé : les Warriors explorent leurs options avant la trade deadline
Cette prise de position du meneur intervient alors que l'équipe a chuté à 25 victoires pour 18 défaites.
NBA
00h00Jalen Brunson organise une réunion d’équipe après la nouvelle débâcle des Knicks
Cette arrestation n'est pas la première pour Odom, qui avait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Los Angeles en 2013.
NBA
00h00Lamar Odom arrêté pour conduite en état d’ivresse à Las Vegas
NBA
00h00Victor Wembanyama a vécu l’une de ses soirées les plus difficiles en carrière NBA
L'efficacité offensive du Heat s'est construite autour d'un festival à longue distance.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase Sacramento avec 21 paniers derrière l’arc pour une victoire 130-117
Le meneur a établi un nouveau record personnel avec 43 points inscrits.
NBA
00h00Keyonte George brille avec 43 points face aux Timberwolves
Le meneur star a réalisé son cinquième triple-double de la saison avec 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Luka Doncic écrase Denver avec un triple-double à 38 points
Immanuel Quickley a été l'artisan principal de cette victoire en égalant son record personnel avec 40 points.
NBA
00h00Les Raptors explosent offensivement face aux Warriors de Stephen Curry
Devin Booker a mené l'attaque des Suns avec 27 points.
NBA
00h00Les Suns dominent les Sixers avec le retour de Jalen Green
1 / 0