La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?

La NBA s’apprête à révolutionner une nouvelle fois son All-Star Game. Selon les informations d’ESPN, le match des étoiles 2026 devrait adopter un format inédit opposant les États-Unis au reste du monde, mais avec une twist particulière : un tournoi round-robin impliquant trois équipes de huit joueurs chacune.

The two USA teams and one World squad would play each other in 12-minute per quarter, Ryder Cup-style games, sources said. Governors, team executives and players discussed the format positively within the Competition Committee meeting on Wednesday. https://t.co/tS5GsA0BaW — Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2025

Los Angeles et NBC au cœur de l’événement de 2026

L’All-Star Game 2026 se déroulera le 15 février à l’Intuit Dome de Los Angeles, nouvelle enceinte des LA Clippers. L’événement, diffusé sur NBC, bénéficiera également d’un changement d’horaire, passant du dimanche soir traditionnel à un créneau dominical après-midi.

Le commissaire Adam Silver avait anticipé cette évolution internationale en avril dernier, déclarant que cela « présente une énorme opportunité pour nous de faire quelque chose avec une compétition internationale au lieu des formats All-Star traditionnels que nous avons utilisés ». Cette orientation s’inspire notamment du succès de la NHL avec son « 4 Nations Face-Off », dont la finale entre les États-Unis et le Canada avait attiré 10,1 millions de téléspectateurs.

La répartition actuelle de la NBA, avec environ 70% de joueurs américains contre 30% d’internationaux, facilitera la constitution d’équipes équilibrées. Ce nouveau format pourrait enfin redonner de la compétitivité à un All-Star Game qui peinait à susciter l’engagement des joueurs ces dernières années.