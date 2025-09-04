Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?

Le NBA All-Star Game 2026 adopte un nouveau format révolutionnaire avec deux équipes américaines face à une équipe internationale dans un tournoi à trois formations de huit joueurs chacune.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?

La Team Monde pourrait faire trembler les Etats-Unis dès le prochain NBA All-Star Game.

Crédit photo : Kyle Terada-Imagn Images

La NBA s’apprête à révolutionner une nouvelle fois son All-Star Game. Selon les informations d’ESPN, le match des étoiles 2026 devrait adopter un format inédit opposant les États-Unis au reste du monde, mais avec une twist particulière : un tournoi round-robin impliquant trois équipes de huit joueurs chacune.

Los Angeles et NBC au cœur de l’événement de 2026

L’All-Star Game 2026 se déroulera le 15 février à l’Intuit Dome de Los Angeles, nouvelle enceinte des LA Clippers. L’événement, diffusé sur NBC, bénéficiera également d’un changement d’horaire, passant du dimanche soir traditionnel à un créneau dominical après-midi.

Le commissaire Adam Silver avait anticipé cette évolution internationale en avril dernier, déclarant que cela « présente une énorme opportunité pour nous de faire quelque chose avec une compétition internationale au lieu des formats All-Star traditionnels que nous avons utilisés ». Cette orientation s’inspire notamment du succès de la NHL avec son « 4 Nations Face-Off », dont la finale entre les États-Unis et le Canada avait attiré 10,1 millions de téléspectateurs.

La répartition actuelle de la NBA, avec environ 70% de joueurs américains contre 30% d’internationaux, facilitera la constitution d’équipes équilibrées. Ce nouveau format pourrait enfin redonner de la compétitivité à un All-Star Game qui peinait à susciter l’engagement des joueurs ces dernières années.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
clem49hotmilk
Très alléchant, je regarderai pour une fois !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Nemanja Nedović avec l'Etoile Rouge de Belgrade en 2024
Betclic ELITE
00h00Nemanja Nedović, un grand talent de plus à Monaco ?
L'Italie a dominé dans la raquette
EuroBasket
00h00L’Italie termine la phase de groupes de l’EuroBasket avec une quatrième victoire consécutive
EuroLeague
00h00Propriétaire emblématique de l’Olimpia Milan, Giorgio Armani s’est éteint à 91 ans
EuroBasket
00h00L’équipe de France assurée de terminer première : plus que deux adversaires possibles en 1/8e de finale !
À l’étranger
00h00Artisan du maintien de l’ALM Évreux en Élite 2, E.J. Day file… au Kazakhstan !
Nadir Hifi a retrouvé le terrain et le panier avec l'équipe de France, contre l'Islande
EuroBasket
00h00Nadir Hifi, 11 points en un quart-temps pour son retour au jeu : « Je m’adapte à n’importe quelle situation »
EuroBasket
00h00ITW Frédéric Fauthoux : « Plutôt un bon bilan du premier tour, on a vraiment progressé dans notre basket »
Lors de France - Islande, les Bleus n'ont pas tergiversé et sont allés sécuriser une large victoire
EuroBasket
00h00Pas de calcul pour les Bleus : « On est prêts de toute manière »
Guerschon Yabusele et l'équipe de France ont pris de la confiance lors de la victoire contre l'Islande
EuroBasket
00h00Les réactions après France – Islande : « On l’a pris avec sérieux »
EuroBasket
00h00La Bosnie-Herzégovine se qualifie pour les huitièmes de finale, et met la pression sur l’Espagne !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
1 / 0