Artisan du maintien de l’ALM Évreux en Élite 2, E.J. Day file… au Kazakhstan !

Déniché l’été dernier par Marc Namura avec l’étiquette de deuxième meilleur scoreur du championnat chypriote avec ses 26,1 points de moyenne, E.J. Day (1.80 m, 27 ans) ne poursuivra pas sa carrière en France. Le meneur américain file… au Kazakhstan où il s’est engagé avec le BC Astana.

PROFIL JOUEUR E.J. DAY Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 27 ans (08/08/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 14,6 #11 REB 1,9 #200 PD 4,3 #18

Si la concurrence dans le championnat local n’existe pas – le BC Astana ayant remporté 12 fois le championnat sur 13 depuis sa création en 2011 (la saison 2019/2020 n’étant pas comptabilisé en raison du COVID-19) – le club est engagé en VTB League. Une visibilité bien plus intéressante, qui peut offrir de meilleures opportunités pour la suite. Toujours est-il que le BC Astana fait plus office de figurant qu’autre chose. La saison écoulée, sur les 44 matchs, le club de l’Asie Centrale n’a gagné que… 2 matchs.

Entre le chaud et le froid avec Évreux

Avec l’ALM Évreux, E.J. Day a alterné le chaud et le froid. Parfois clutch comme ce tir victorieux à Orléans où il avait inscrit la bagatelle de 27 points, capable justement de cartons offensifs comme à Rouen (30 points), à Chartres (27) ou encore contre Nantes (26), il a aussi connu des matchs « sans » (0 d’évaluation contre Poitiers, Aix-Maurienne, -2 à Caen ou encore -3 à Pau), notamment après son départ avorté à Charleroi (Belgique).

Mais dans la dernière ligne droite du championnat, le meneur américain, formé en NCAA III (!) à la faculté de Lasell (près de Boston), a démontré l’étendue de son talent indéniable et son sang-froid. Dans un match couperet à Fos-sur-Mer, E.J. Day avait planté 19 points avec la victoire en prime. Avant d’être à nouveau en grande réussite, toujours dans le Sud, avec 21 points à Hyères-Toulon lors de l’avant-dernière journée, scellant définitivement le maintien des Normands en Élite 2. Celui qui a grandi au Japon une bonne partie de sa jeunesse a terminé la saison avec 14,6 points et 4,3 passes décisives pour 11,4 d’évaluation en 26 minutes de jeu de moyenne.