À l’étranger

Artisan du maintien de l’ALM Évreux en Élite 2, E.J. Day file… au Kazakhstan !

Après une saison en France sous les couleurs d'Évreux, le meneur scoreur américain E.J. Day s'en va à la découverte de l'Asie Centrale en signant avec le meilleur club kazakh, le BC Astana.
00h00
Artisan du maintien de l'ALM Évreux en Élite 2, E.J. Day file… au Kazakhstan !

Marc Namura aura permis à E.J. Day de se révéler en Élite 2.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Déniché l’été dernier par Marc Namura avec l’étiquette de deuxième meilleur scoreur du championnat chypriote avec ses 26,1 points de moyenne, E.J. Day (1.80 m, 27 ans) ne poursuivra pas sa carrière en France. Le meneur américain file… au Kazakhstan où il s’est engagé avec le BC Astana.

PROFIL JOUEUR
E.J. DAY
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 27 ans (08/08/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
14,6
#11
REB
1,9
#200
PD
4,3
#18

Si la concurrence dans le championnat local n’existe pas – le BC Astana ayant remporté 12 fois le championnat sur 13 depuis sa création en 2011 (la saison 2019/2020 n’étant pas comptabilisé en raison du COVID-19) – le club est engagé en VTB League. Une visibilité bien plus intéressante, qui peut offrir de meilleures opportunités pour la suite. Toujours est-il que le BC Astana fait plus office de figurant qu’autre chose. La saison écoulée, sur les 44 matchs, le club de l’Asie Centrale n’a gagné que… 2 matchs.

Entre le chaud et le froid avec Évreux

Avec l’ALM Évreux, E.J. Day a alterné le chaud et le froid. Parfois clutch comme ce tir victorieux à Orléans où il avait inscrit la bagatelle de 27 points, capable justement de cartons offensifs comme à Rouen (30 points), à Chartres (27) ou encore contre Nantes (26), il a aussi connu des matchs « sans » (0 d’évaluation contre Poitiers, Aix-Maurienne, -2 à Caen ou encore -3 à Pau), notamment après son départ avorté à Charleroi (Belgique).

LIRE AUSSI

Mais dans la dernière ligne droite du championnat, le meneur américain, formé en NCAA III (!) à la faculté de Lasell (près de Boston), a démontré l’étendue de son talent indéniable et son sang-froid. Dans un match couperet à Fos-sur-Mer, E.J. Day avait planté 19 points avec la victoire en prime. Avant d’être à nouveau en grande réussite, toujours dans le Sud, avec 21 points à Hyères-Toulon lors de l’avant-dernière journée, scellant définitivement le maintien des Normands en Élite 2. Celui qui a grandi au Japon une bonne partie de sa jeunesse a terminé la saison avec 14,6 points et 4,3 passes décisives pour 11,4 d’évaluation en 26 minutes de jeu de moyenne.

Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
Evreux
Evreux
E.J. Day
E.J. Day
BC Astana
BC Astana
