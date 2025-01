Éconduit par Évreux pour E.J. Day, le Spirou Charleroi se rabat sur Chris Lykes

À la recherche d’un meneur de jeu pour remplacer Cobe Williams, parti pour des raisons personnelles, le Spirou Charleroi a mis la main sur Chris Lykes (1,69 m, 26 ans)

Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal. Le petit meneur américain évoluait la saison passée à Denain, en Pro B. Mais son aventure dans le Hainaut s’était écourtée en février pour diverses raisons : difficulté à se fondre dans le collectif malgré un talent individuel certain, de nombreux avertissements en interne ou encore une altercation avec son coach d’alors, Rémy Valin, en fin de match à Châlons-Reims. L’ancien pensionnaire de l’Université de Miami et d’Arkansas avait ainsi disputé 20 matchs pour une moyenne de 13,1 points à 43% aux tirs, 2,1 rebonds et 3,3 passes décisives.

E.J. Day (Évreux) était dans le viseur

Cette saison, Lykes évoluait en deuxième division turque, à Sigortam.net basé à Balikesir, au côté de Darion Atkins (ex-Strasbourg). En 14 rencontres, l’Américain cumulait 21,9 points de moyenne, 2,9 rebonds et 5,8 passes décisives et son équipe était classée à la 2e place. Depuis, c’est Keshun Sherrill, vu à Pau-Orthez lors de la première partie de saison, qui le remplace. Chris Lykes s’apprête donc à découvrir la BNXT League et surtout l’EuroCup.

Ce qui aurait pu être le cas… d’E.J. Day ! Selon nos informations, le meneur de l’ALM Évreux, parmi les meilleurs marqueurs de Pro B (16,8 points), était courtisé par le Spirou avec une offre de 9.000 euros par mois sur la table. Le club normand a toutefois mis son veto pour conserver sa pépite venu de Chypre. Car un départ de ce dernier aurait été impossible à remplacer. L’ALM ayant effectué 3 changements dans son effectif, le maximum autorisé par le règlement.