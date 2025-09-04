Nadir Hifi, 11 points en un quart-temps pour son retour au jeu : « Je m’adapte à n’importe quelle situation »

Joueur le moins utilisé de l’équipe de France sur le premier tour (9 minutes par match), pas entré en jeu mardi contre la Pologne, Nadir Hifi vit un début de tournoi discret. Responsabilisé sans véritable succès dans la défaite dimanche dernier contre Israël (2 points à 1/8 aux tirs, -5 d’évaluation en 15 minutes), l’arrière vedette du Paris Basketball n’est pas entré en jeu le match suivant, ce mardi face à la Pologne. Si le staff ne l’a pas fait jouer ce jeudi en première mi-temps contre l’Islande, il a passé la quasi intégralité du troisième quart-temps sur le terrain, pour marquer 11 points à 3/7 aux tirs sur la période, avant de revenir dans les 2 dernières minutes du match. Ce large succès (114-74) a donc été utile pour le relancer.

Un rôle de “12e homme” assumé

Depuis le début du tournoi, Nadir Hifi endosse un rôle particulier, celui de 12e homme (devenu 11e après le forfait d’Alexandre Sarr). Peu de temps de jeu, beaucoup de patience, mais une attitude irréprochable. « Je m’adapte à n’importe quelle situation. C’est à moi d’aller chercher de l’efficacité avec peu de minutes. Dès que le coach fera appel à moi, je répondrai présent », a expliqué l’Alsacien après la rencontre.

S’il n’était pas entré en jeu mardi contre la Pologne, il a su saisir sa chance en deuxième mi-temps face à l’Islande. « Même si les deux derniers matchs ont été compliqués, ça fait toujours du bien un match comme ça où tout le monde est en confiance », poursuit Hifi.

🇫🇷 France 90 – 46 Islande 🇦🇨 Le magnifique Alley-oop de Nadir Hifi qui permet aux Bleus d'atteindre les 90 points ! À suivre en direct sur @TMCtv et @tf1plus : https://t.co/uIm9myuUhH pic.twitter.com/9YwaT1FvHM — TMC (@TMCtv) September 4, 2025

Soutenu par ses coéquipiers

Ses partenaires n’ont pas manqué de saluer son état d’esprit. Le capitaine Guerschon Yabusele a insisté sur son implication : « On est très contents pour lui. Ce n’est pas facile d’avoir un rôle comme ça. Des fois, tu viens ici, tu ne joues pas beaucoup. Il est là, il donne toute son énergie. Il nous soutient. Il ne montre pas de mauvaises attitudes. »

Même son de cloche du côté de l’un des autres vétérans du groupe Mouhammadou Jaiteh : « Un garçon comme Nadir est mature. C’est une position pas évidente, mais il reste fidèle à lui-même, sans rien forcer. C’est impressionnant et marquant. »

Le choix assumé du staff

Interrogé sur le fait que ce match ait servi pour relancer Nadir Hifi ou même Théo Maledon (9 points et 5 passes décisives en 17 minutes), le sélectionneur Frédéric Fauthoux a expliqué la logique du staff : « Ces matches sont bien pour ça. Cinq matches en huit jours, ça use les organismes. Sur certains, les joueurs peuvent douter, se sentir frustrés. J’ai fait des choix plus forts. Pour le moral de tous, c’était important. Bravo à Théo et Nadir d’être restés concentrés. »

De quoi permettre à l’arrière du Paris Basketball d’aborder avec davantage de confiance la suite du tournoi, avec pourquoi pas un rôle à jouer lors des phases finales.