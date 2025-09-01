Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak

Les Milwaukee Bucks ont officialisé le retour de Thanasis Antetokounmpo avec un contrat d'un an à 2,9 millions de dollars. Cette signature stratégique, après sa blessure au tendon d'Achille, envoie un message clair sur l'avenir de Giannis dans le Wisconsin.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak

L’avenir de Giannis Antetokounmpo s’éclaircit grâce à l’indicie laissé par son frère Thanasis.

Crédit photo : Reggie Hildred-Imagn Images

Les Milwaukee Bucks ont trouvé un accord avec Thanasis Antetokounmpo pour un contrat d’une saison à 2,9 millions de dollars garantis. Le frère aîné de la superstar Giannis effectue son retour après avoir manqué l’intégralité de la saison 2024-2025 en raison d’une rupture du tendon d’Achille.

À 33 ans, l’ailier grec démontre qu’il a retrouvé ses capacités physiques en évoluant actuellement avec l’équipe nationale lors de l’EuroBasket 2025. Ses statistiques avec la Grèce (3,3 points, 2,3 rebonds et 1,3 interception de moyenne) témoignent de sa forme retrouvée, sous les yeux attentifs du coach Doc Rivers et de son assistant Darvin Ham.

Un message stratégique pour conserver Giannis

Cette signature dépasse largement les considérations basketballistiques pures. En reconduisant Thanasis, Milwaukee envoie un signal fort : Giannis Antetokounmpo est bien parti pour entamer sa 13ème saison avec la franchise qui l’a drafté et développé.

L’impact de Thanasis sur le roster ne se mesure pas aux statistiques – ses modestes 0,9 point et 0,4 rebond en 4,6 minutes lors de la saison 2023-2024 en témoignent. Présent aux côtés de Giannis depuis 2019, il représente bien plus qu’un simple joueur de rotation. Sa valeur réside dans sa présence au vestiaire et le soutien familial qu’il apporte à la star des Bucks.

Une stabilité retrouvée pour l’organisation

Avec plus de 200 matches disputés sous le maillot de Milwaukee et une bague de champion NBA décrochée en 2021, Thanasis incarne la continuité dans un effectif en reconstruction. Sa prolongation permet d’envisager une stabilité bienvenue pour une franchise qui avait connu des turbulences cet été.

Cette décision stratégique de 2,9 millions de dollars représente un investissement minimal pour conserver le bonheur du joueur franchise. Dans une ligue où garder les superstars satisfaites nécessite parfois des approches créatives, Milwaukee mise sur les liens familiaux pour sécuriser son avenir.

L’idée d’un départ de Giannis, évoquée durant l’intersaison, semble désormais beaucoup moins probable. Les Bucks peuvent ainsi organiser sereinement leur saison autour de leur double MVP, avec la certitude que la famille Antetokounmpo reste unie dans le Wisconsin.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Alexandre Sarr sur le banc de touche à la fin de l'entraînement de l'équipe de France, ce lundi 1er septembre
EuroBasket
00h00Alexandre Sarr ne s’est pas entraîné à la veille de France – Pologne
Kristers Zoriks est sorti sur blessure lors de Lettonie - Portugal
EuroBasket
00h00L’Allemagne perd Voigtmann pour l’Euro, la Lettonie décimée par les blessures
EuroBasket
00h00Kristaps Porzingis brille avec la Lettonie, qui se rapproche des huitièmes mais perd l’un de ses leaders…
BeBasket est présent à tous les matches du groupe D
EuroBasket
00h00Soutenez BeBasket, plus que jamais sur le terrain pour vous faire suivre l’Euro au plus près
WNBA
00h00Six Françaises distinguées dans les 25 meilleures jeunes joueuses de WNBA par ESPN !
EuroBasket
00h00Avec 63 points d’écart, l’Allemagne écrase la Grande-Bretagne et s’offre un festival offensif record !
Guerschon Yabusele a fait son mea culpa après France - Israël et compte se reprendre
EuroBasket
00h00Ciblé par les défenses, « parfois trop collectif », Guerschon Yabusele doit s’ajuster
EuroBasket
00h00Invaincue après quatre matchs, la Turquie réalise son meilleur EuroBasket depuis 2009 !
Frédéric Fauthoux a dressé le bilan de la défaite contre Israël, et de ce qu'il faudra faire de mieux dans la suite de l'Euro
EuroBasket
00h00France – Israël, le jour d’après : « C’est l’apprentissage pour beaucoup, joueurs et staff »
EuroBasket
00h00ITW Mam’ Jaiteh : « La désunion de la fin de match contre Israël est un peu alarmante »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
1 / 0