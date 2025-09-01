Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak

Les Milwaukee Bucks ont trouvé un accord avec Thanasis Antetokounmpo pour un contrat d’une saison à 2,9 millions de dollars garantis. Le frère aîné de la superstar Giannis effectue son retour après avoir manqué l’intégralité de la saison 2024-2025 en raison d’une rupture du tendon d’Achille.

Thanasis Antetokounmpo is returning to the Bucks on a 1-year, $2.9 million deal, per @ShamsCharania pic.twitter.com/zRNqfstkee — Bleacher Report (@BleacherReport) August 31, 2025

À 33 ans, l’ailier grec démontre qu’il a retrouvé ses capacités physiques en évoluant actuellement avec l’équipe nationale lors de l’EuroBasket 2025. Ses statistiques avec la Grèce (3,3 points, 2,3 rebonds et 1,3 interception de moyenne) témoignent de sa forme retrouvée, sous les yeux attentifs du coach Doc Rivers et de son assistant Darvin Ham.

Un message stratégique pour conserver Giannis

Cette signature dépasse largement les considérations basketballistiques pures. En reconduisant Thanasis, Milwaukee envoie un signal fort : Giannis Antetokounmpo est bien parti pour entamer sa 13ème saison avec la franchise qui l’a drafté et développé.

L’impact de Thanasis sur le roster ne se mesure pas aux statistiques – ses modestes 0,9 point et 0,4 rebond en 4,6 minutes lors de la saison 2023-2024 en témoignent. Présent aux côtés de Giannis depuis 2019, il représente bien plus qu’un simple joueur de rotation. Sa valeur réside dans sa présence au vestiaire et le soutien familial qu’il apporte à la star des Bucks.

Une stabilité retrouvée pour l’organisation

Avec plus de 200 matches disputés sous le maillot de Milwaukee et une bague de champion NBA décrochée en 2021, Thanasis incarne la continuité dans un effectif en reconstruction. Sa prolongation permet d’envisager une stabilité bienvenue pour une franchise qui avait connu des turbulences cet été.

Cette décision stratégique de 2,9 millions de dollars représente un investissement minimal pour conserver le bonheur du joueur franchise. Dans une ligue où garder les superstars satisfaites nécessite parfois des approches créatives, Milwaukee mise sur les liens familiaux pour sécuriser son avenir.

L’idée d’un départ de Giannis, évoquée durant l’intersaison, semble désormais beaucoup moins probable. Les Bucks peuvent ainsi organiser sereinement leur saison autour de leur double MVP, avec la certitude que la famille Antetokounmpo reste unie dans le Wisconsin.