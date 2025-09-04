Recherche
Équipe de France

Les réactions après France – Islande : « On l’a pris avec sérieux »

Équipe de France - Mouhammadou Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier et Nadir Hifi sont revenus sur la victoire de l'équipe de France contre l'Islande (114-74) ce jeudi 4 septembre, à l'EuroBasket 2025.
00h00
Les réactions après France – Islande : « On l’a pris avec sérieux »

Guerschon Yabusele et l’équipe de France ont pris de la confiance lors de la victoire contre l’Islande

Crédit photo : Julie Dumélié

Après la large victoire de l’équipe de France contre l’Islande (114-74) pour conclure la phase de poule de l’EuroBasket 2025, plusieurs Bleus sont revenus sur la rencontre à Katowice.

Mouhammadou Jaiteh : « Ce match était important pour nous donner confiance, trouver du liant pour les matches suivants, on ne connait pas notre futur adversaire mais on voulait respecter l’adversaire et nous respecter nous même. En début de match, il était important de rentrer avec la bonne intensité et la bonne envie, de donner le bon ton. […] Même dans les matches qu’on avait gagné on avait eu du mal à maintenir les écarts, on a fait des erreurs. Malgré le fait que l’Islande était éliminée, on a réussi à conserver la rigueur. C’est une victoire importante. »

LIRE AUSSI

Timothé Luwawu-Cabarrot : « On l’a pris avec sérieux. On a joué ensemble, on s’est fait des passes, tout le monde a contribué. C’était le but et on l’a fait, donc c’est bien. »

Guerschon Yabusele : « Ce match-là était vraiment important pour nous, avant de commencer les huitièmes, pour que tout le monde ait de la confiance. Tout le monde a plus scoré aujourd’hui. Je crois qu ‘on est 8 ou 9 joueurs à 10 points. Sur un match comme ça, on l’a dit au début du match, à la mi-temps, il n’y a pas besoin d’être frustré. Là, ça se voit que ça se passait bien pour nous. On avait déjà pris de l ‘avance très tôt. Donc, là, il fallait juste dérouler. Il fallait prendre confiance, qu’on arrive à jouer ensemble, imposer notre jeu. C’était important pour nous. Et c’est bien que ce soit arrivé à la fin, avant de commencer les huitièmes. Il faut qu’on soit rempli de confiance pour commencer (les phases finales). »

Isaïa Cordinier : « L’important était d’avoir la bonne approche. C’était un match quand même important pour avoir la victoire, la confiance, mettre le plus de chances de notre côté pour la première place. C’était un 2e match-piège, finalement, dans ce groupe, le premier on s’était fait avoir, on voulait réagir. L’Islande dans tous les matches étaient restés dans le coup. […] L’équipe a été sérieuse, et je trouve qu’on a abordé le match de la très bonne manière. On a vu tout ce qu’on peut produire, quand on défend, qu’on relance, qu’on a du rythme et que la balle tombe dedans. Il y a beaucoup de joueurs à 10 points ou plus, ça prouve la force du collectif. C’est parfait pour prendre le rythme, travailler et se mettre en confiance. Sur les premiers matchs, on avait construit une avance de 10-12 points et on se faisait rattraper. »

Nadir Hifi : « Ça fait du bien à tout le monde un match avec beaucoup d’écart. On se partage le ballon, tout le monde se fait plaisir, c’est bien. »

A Katowice,

