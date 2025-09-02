Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe

Talen Horton-Tucker devrait faire le grant saut vers l’EuroLeague. L’arrière américain de 24 ans, sans contrat NBA pour la saison 2024-2025, négocie actuellement un accord avec Fenerbahce Istanbul, le champion d’Europe en titre, d’après des informations de Basket News. Une signature qui marquerait son premier passage en Europe après six années passées dans la Grande Ligue.

EuroLeague champions Fenerbahce Istanbul are finalizing a deal with six-year NBA guard Talen Horton-Tucker, per @urbodo ​🇹🇷​ More about it: https://t.co/BWjCSiKGeY pic.twitter.com/EGQxR7Bq8b — BasketNews (@BasketNews_com) September 1, 2025

Deuxième plus jeune joueur à remporter un titre NBA

Drafté au second tour par Orlando en 2019 avant d’être immédiatement échangé aux Lakers, Talen Horton-Tucker a disputé un total de 305 matchs NBA avec Los Angeles, Utah et Chicago. Sa carrière a débuté de la plus belle des manières puisqu’il a remporté le titre NBA 2020 dans la bulle d’Orlando lors de sa saison rookie. C’est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire NBA à remporter un titre (19 ans et 322 jours).

Sur l’ensemble de ses six saisons NBA, l’arrière affiche des moyennes de 9,2 points, 2,6 rebonds et 2,8 passes décisives par match. La saison dernière avec Chicago, équipe de sa ville natale, il a tourné à 6,5 points, 1,7 rebond et 1,6 passe en 58 rencontres, réalisant ainsi son rêve de jouer à domicile.

PROFIL JOUEUR Talen HORTON-TUCKER Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (25/11/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 6,6 #314 REB 1,7 #428 PD 1,4 #306

Fenerbahce mise sur l’expérience NBA et un profil athlétique

Pour Fenerbahce, l’arrivée potentielle de Horton-Tucker représenterait potentiellement un coup de maître sur le marché des transferts. Le club stambouliote, étonnamment discret jusqu’à présent avec seulement les recrutements de l’ex-Parisien, Mikael Jantunen, et d’un autre ancien joueur NBA, Brandon Boston Jr., cherche à compenser les départs de Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric, Errick McCollumet Dyshawn Pierre.

L’Américain retrouverait en Turquie Brandon Boston Jr., arrivé début août, ainsi que d’autres anciens de NBA comme Nicolo Melli et Khem Birch. Un environnement familier qui pourrait faciliter son adaptation à l’EuroLeague. Selon BasketNews, Horton-Tucker dispose de deux options : signer avec Fenerbahce ou attendre une hypothétique offre NBA de dernière minute.