EuroLeague

Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe

EuroLeague - L'arrière Talen Horton-Tucker devrait finaliser un accord avec Fenerbahce Istanbul. L'Américain de 24 ans, champion NBA 2020 avec les Los Angeles Lakers, pourrait découvrir l'EuroLeague après six saisons dans la Grande Ligue.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe

Talen Horton-Tucker a joué pour les Lakers, le Utah Jazz et les Chicago Bulls en NBA.

Crédit photo : Reggie Hildred - Imagn Images

Talen Horton-Tucker devrait faire le grant saut vers l’EuroLeague. L’arrière américain de 24 ans, sans contrat NBA pour la saison 2024-2025, négocie actuellement un accord avec Fenerbahce Istanbul, le champion d’Europe en titre, d’après des informations de Basket News. Une signature qui marquerait son premier passage en Europe après six années passées dans la Grande Ligue.

Deuxième plus jeune joueur à remporter un titre NBA

Drafté au second tour par Orlando en 2019 avant d’être immédiatement échangé aux Lakers, Talen Horton-Tucker a disputé un total de 305 matchs NBA avec Los Angeles, Utah et Chicago. Sa carrière a débuté de la plus belle des manières puisqu’il a remporté le titre NBA 2020 dans la bulle d’Orlando lors de sa saison rookie. C’est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire NBA à remporter un titre (19 ans et 322 jours).

Sur l’ensemble de ses six saisons NBA, l’arrière affiche des moyennes de 9,2 points, 2,6 rebonds et 2,8 passes décisives par match. La saison dernière avec Chicago, équipe de sa ville natale, il a tourné à 6,5 points, 1,7 rebond et 1,6 passe en 58 rencontres, réalisant ainsi son rêve de jouer à domicile.

PROFIL JOUEUR
Talen HORTON-TUCKER
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 24 ans (25/11/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
6,6
#314
REB
1,7
#428
PD
1,4
#306

Fenerbahce mise sur l’expérience NBA et un profil athlétique

Pour Fenerbahce, l’arrivée potentielle de Horton-Tucker représenterait potentiellement un coup de maître sur le marché des transferts. Le club stambouliote, étonnamment discret jusqu’à présent avec seulement les recrutements de l’ex-Parisien, Mikael Jantunen, et d’un autre ancien joueur NBA, Brandon Boston Jr., cherche à compenser les départs de Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric, Errick McCollumet Dyshawn Pierre.

L’Américain retrouverait en Turquie Brandon Boston Jr., arrivé début août, ainsi que d’autres anciens de NBA comme Nicolo Melli et Khem Birch. Un environnement familier qui pourrait faciliter son adaptation à l’EuroLeague. Selon BasketNews, Horton-Tucker dispose de deux options : signer avec Fenerbahce ou attendre une hypothétique offre NBA de dernière minute.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
