Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA

C’est désormais officiel : PJ Washington va rester à Dallas pour les quatre prochaines saisons. L’intérieur de 27 ans a signé une prolongation de contrat d’une valeur de 90 millions de dollars avec les Mavericks, selon son agence LIFT Sports Management. Cette décision était attendue depuis que le joueur était devenu éligible à cette extension vendredi dernier.

Dallas Mavericks forward PJ Washington has agreed to a four-year, $90 million contract extension with the franchise, agent Kevin Bradbury of LIFT Sports Management told ESPN. Washington secures a new deal that keeps him in Dallas through 2029-30. pic.twitter.com/v28jVbtMs9 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2025

Une progression constante récompensée par un contrat majeur

Arrivé dans le Texas en février 2024 en provenance de Charlotte, PJ Washington s’est rapidement imposé comme un cadre de l’effectif des Mavericks. Sa polyvalence défensive et son adresse à 3-points ont fait de lui un élément clé du parcours jusqu’en finale NBA de l’équipe texane.

La saison passée, évoluant comme titulaire, Washington a affiché des statistiques solides avec 14,7 points, 7,8 rebonds, 2,3 passes, 1,1 interception et 1,1 contre de moyenne sur 57 matchs. Ces performances lui valent aujourd’hui une revalorisation salariale significative, avec une première année à 19,8 millions de dollars, soit une hausse de 140% par rapport à sa rémunération 2025-2026.

Dallas consolide son noyau pour l’avenir

Cette prolongation s’inscrit dans une stratégie plus large des Mavericks, qui ont également récemment sécurisé Kyrie Irving et Daniel Gafford. La franchise texane mise sur la stabilité de son effectif pour maintenir son statut de prétendant à l’Ouest, avec un frontcourt désormais considéré comme l’un des plus profonds et équilibrés de la ligue.

Drafté en 12e position en 2019 après deux saisons universitaires chez les Wildcats du Kentucky, Washington a su montrer une progression régulière, d’abord chez les Hornets de Charlotte puis chez les Mavericks. Ce contrat majeur représente une juste récompense pour un joueur qui a su s’adapter et s’imposer dans différents environnements.

Cependant, cette signature pose des défis financiers pour Dallas. Les experts estiment que les Mavericks pourraient dépasser le second apron dès la saison 2026-2027, une limite fixée pour freiner les équipes lourdement investies. La direction devra donc ajuster ses finances pour préserver sa flexibilité sur le long terme tout en conservant ses ambitions sportives.