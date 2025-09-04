L’Italie termine la phase de groupes de l’EuroBasket avec une quatrième victoire consécutive

L’Italie a conclu la phase de groupes de l’EuroBasket 2025 en beauté avec une victoire convaincante 89-64 face à Chypre à Limassol. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant cette rencontre, la Nazionale a dominé la quasi-totalité du match pour terminer avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite dans le groupe C.

EuroBasket – Groupe C Italie 89 Chypre 54

Un départ canon pour sceller le sort du match

Bien que Chypre ait ouvert le score avec les deux premiers points, les rêves d’un exploit des locaux se sont rapidement évanouis. L’équipe de Gianmarco Pozzecco a enchaîné 19 points consécutifs pour prendre une avance décisive de 19-2, ne relâchant jamais la pression par la suite.

Matteo Spagnolo s’est montré polyvalent avec 13 points, 7 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions. Mouhamet Diouf a une nouvelle fois excellé dans la raquette avec 12 points, 10 rebonds et 2 passes, tandis que Simone Fontecchio a ajouté 13 points. Du côté chypriote, Filippos Tigkas a compilé 15 points, 6 rebonds et 4 passes, et Darral Willis a inscrit 10 points.

Domination collective italienne

Les statistiques révèlent la supériorité italienne dans tous les secteurs. L’Italie n’a perdu que 6 ballons tout en distribuant 26 passes décisives, dominant également au rebond 48-30, dont 17 rebonds offensifs. Cette domination au rebond s’est traduite par un avantage écrasant de 20-3 sur les points de seconde chance.

« Nous sommes très heureux d’avoir terminé la première phase de manière forte. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la phase suivante, qui sera encore plus importante. Le prochain match sera contre une grande équipe, c’est sûr », a déclaré Mouhamet Diouf après la rencontre.

Matteo Spagnolo a ajouté : « Nous voulions jouer fort et bien jouer pour avoir de bonnes sensations en allant à Riga pour le prochain match. Et je pense que nous sommes prêts. »

L’Italie se dirige vers Riga avec quatre victoires consécutives après sa défaite d’ouverture contre la Grèce. Les Transalpins attendent désormais le résultat de Grèce – Espagne pour savoir s’ils termineront premiers ou deuxièmes du groupe. Chypre, pour sa première participation à l’EuroBasket, termine avec un bilan de 0-5, devenant la troisième équipe à perdre tous ses matchs dans un tournoi qu’elle organisait.