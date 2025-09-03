Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais

George Raveling, figure emblématique du basketball américain, est décédé à l’âge de 88 ans après avoir « affronté le cancer avec courage et grâce », selon un communiqué de sa famille. L’ancien coach universitaire et dirigeant de Nike laisse derrière lui un héritage considérable, notamment pour son rôle déterminant dans la signature de Michael Jordan avec la marque à la virgule.

It is with deep sadness and unimaginable pain that we share the passing of our beloved “Coach,” George Henry Raveling. pic.twitter.com/LGWQubvI3V — George Raveling (@GeorgeRaveling) September 2, 2025

« Il n’y a pas de mots pour capturer pleinement ce que George représentait pour sa famille, ses amis, ses collègues, ses anciens joueurs et assistants — et pour le monde », a déclaré sa famille dans un communiqué. « Il va énormément nous manquer, mais son aura, son énergie, sa présence divine et sa sagesse intemporelle continuent de vivre en tous ceux qu’il a touchés et transformés. »

L’architecte du phénomène Air Jordan

Raveling restera à jamais dans l’histoire comme l’homme qui a convaincu Michael Jordan de rejoindre Nike en 1984. Coach assistant de l’équipe olympique américaine cette année-là, il avait présenté Jordan à Sonny Vaccaro chez Nike, ouvrant la voie à un contrat révolutionnaire qui a donné naissance à la marque Air Jordan et transformé l’industrie de l’équipement sportif.

« Pendant plus de 40 ans, il a béni ma vie avec sa sagesse, ses encouragements et son amitié », a déclaré Michael Jordan dans un communiqué. « Il était un mentor dans tous les sens du terme et je garderai toujours une profonde gratitude pour ses conseils. J’ai signé avec Nike grâce à George, et sans lui, il n’y aurait pas d’Air Jordan. »

Une carrière de pionnier

Né en 1937 dans un hôpital ségrégué de Washington D.C., Raveling a brisé de nombreuses barrières tout au long de sa carrière. Il est devenu le premier coach noir de l’ACC en 1969 comme assistant à Maryland, puis le premier coach noir de la Pac-12 en 1972 à Washington State. Sa carrière d’entraîneur principal s’est étalée de 1972 à 1994 avec un bilan de 335 victoires pour 293 défaites à Washington State, Iowa et Southern California.

Intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2015, Raveling a également marqué l’histoire en tant que détenteur de la copie originale du discours « I Have a Dream » de Martin Luther King Jr. En 1963, alors qu’il assurait la sécurité lors de la Marche sur Washington, il avait demandé impulsivement à King s’il pouvait avoir sa copie du discours. Le révérend la lui avait remise. En 2021, Raveling avait fait don de ce document historique à son alma mater, Villanova.

Le commissaire NBA Adam Silver a salué « une force pionnière » qui a contribué à faire du basketball un sport international. L’histoire de Raveling a même inspiré le film « Air » en 2023, où l’acteur Marlon Wayans l’incarnait, témoignant de l’impact durable de cet homme exceptionnel sur le monde du sport.