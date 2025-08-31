Recherche
NBA

Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle

NBA - Jeremy Lin tire sa révérence à 37 ans. L'ancien phénomène des New York Knicks et héros de la "Linsanity" met un terme à sa carrière de basketteur après 15 saisons passées entre la NBA et d'autres championnats internationaux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle

Aug 30, 2025; San Francisco, California, USA; Former NBA player Jeremy Lin on the court after the game between the Washington Mystics and Golden State Valkyries during the fourth quarter at Chase Center. Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images

Crédit photo : © Kelley L Cox-Imagn Images

Jeremy Lin a officiellement annoncé la fin de sa carrière de basketteur ce samedi sur les réseaux sociaux. À 37 ans, l’Américain d’origine taïwanaise tire sa révérence après une carrière de 15 ans marquée par des moments historiques, notamment lors de son passage légendaire aux New York Knicks.

 

La « Linsanity », un phénomène qui a marqué l’histoire de la NBA

L’annonce de Jeremy Lin sur Instagram témoigne de l’émotion qui l’accompagne dans cette décision : « J’ai réalisé mes rêves d’enfant les plus fous : jouer devant des fans du monde entier. Je resterai à jamais l’enfant qui se sentait pleinement vivant à chaque fois qu’il touchait un ballon de basket. En tant que sportifs, nous savons toujours que la possibilité de la retraite n’est jamais très loin. J’ai passé ma carrière de 15 ans en sachant qu’un jour je devrais tourner la page, et pourtant dire adieu au basket aujourd’hui est la décision la plus difficile de ma vie. »

Le combo-guard est entré dans l’histoire du basketball américain lors d’une série mémorable de 11 matches en février 2012. Durant cette période baptisée « Linsanity » par les fans et les médias, Lin affichait des statistiques exceptionnelles avec 23,9 points et 9,2 passes décisives de moyenne par match. Le point culminant de cette série reste sa performance à 38 points face aux Los Angeles Lakers de Kobe Bryant.

Un parcours NBA riche malgré les difficultés

Jeremy Lin a évolué en NBA entre 2010 et 2019, portant les maillots de huit franchises différentes. Sur l’ensemble de sa carrière NBA, il affichait des moyennes respectables de 11,6 points et 4,3 passes décisives par match. Capable d’évoluer aux postes de meneur et d’arrière, il a su s’adapter aux différents systèmes de jeu.

Malgré une carrière en dents de scie après l’explosion de la « Linsanity », Lin a connu l’aboutissement ultime en remportant le titre NBA en 2019 avec les Toronto Raptors. Cette bague de champion vient couronner une carrière atypique d’un joueur qui a su marquer l’histoire du basketball mondial par son parcours inspirant et ses performances mémorables sous le maillot des Knicks.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
