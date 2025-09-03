Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !

Une affaire troublante secoue actuellement la NBA et pourrait avoir des répercussions majeures sur les Los Angeles Clippers. Le journaliste d’investigation Pablo Torre a révélé l’existence d’un contrat de 28 millions de dollars signé par Kawhi Leonard avec la société Aspiration, une entreprise dans laquelle Steve Ballmer, propriétaire des Clippers, figure parmi les principaux investisseurs.

Exclusive: Kawhi Leonard signed a $28M endorsement deal for a "no-show job" with a fraudulent tree-planting company funded by $50M from Clippers owner Steve Ballmer, according to documents obtained by @PabloTorre. "It was to circumvent the salary cap," an inside source says. pic.twitter.com/F6z5pNEkI1 — Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 3, 2025

Un contrat sans contrepartie apparente

Selon les documents obtenus par Torre, Leonard aurait signé en avril 2022 un accord sur plusieurs années avec Aspiration par l’intermédiaire de sa société KL2 Aspire LLC. En échange de ces 28 millions de dollars, l’ailier des Clippers était censé faire la promotion de cette « banque verte » spécialisée dans la compensation carbone.

Le problème majeur réside dans le fait qu’aucune trace de promotion de la part de Leonard n’existe publiquement. Contrairement à d’autres célébrités comme Leonardo DiCaprio ou Robert Downey Jr qui ont ouvertement soutenu Aspiration, l’ancien MVP des Finales n’a jamais mentionné cette entreprise.

Une source interne d’Aspiration a confié à Torre des révélations particulièrement troublantes : « On m’a dit que si j’avais des questions à ce sujet, « ne les posez pas, car il s’agissait essentiellement de contourner le plafond salarial » ». Cette déclaration soulève des interrogations sérieuses sur la nature réelle de cet accord.

Les Clippers nient toute irrégularité

Face à ces accusations, l’organisation des Clippers a fermement démenti toute irrégularité. Contacté par Torre, le club assure que « ni M. Ballmer ni les Clippers n’ont contourné le plafond salarial ni commis de faute en rapport avec Aspiration. Toute affirmation contraire est manifestement fausse ».

Cette affaire intervient dans un contexte particulier, puisque Leonard a signé en janvier 2024 une prolongation de contrat de trois ans pour 152,4 millions de dollars, légèrement en dessous du maximum autorisé. Ce « sacrifice » financier apparent avait alors été perçu comme un geste pour permettre aux Clippers de conserver d’autres joueurs clés.

L’affaire est d’autant plus sensible qu’Aspiration elle-même fait l’objet de controversies. L’entreprise n’aurait planté qu’un tiers des arbres promis, et l’un de ses cofondateurs, Joe Sanberg, a plaidé coupable pour fraude après avoir détourné plus de 250 millions de dollars d’investisseurs. La NBA pourrait désormais ouvrir une enquête pour déterminer si ce contrat constitue une violation du salary cap.