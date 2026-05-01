Les 76ers ont créé la sensation jeudi soir en s’imposant 106-93 face aux Celtics lors du Game 6, forçant ainsi un match décisif qui se disputera samedi à Boston. Menés 3-1 dans cette série du premier tour, les hommes de Nick Nurse ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser et se donner une dernière chance de qualification.

Tyrese Maxey a été l’artisan principal de cette victoire avec 30 points à 11 sur 22 au tir, accompagné de 5 passes décisives et 2 interceptions. Le meneur de Philadelphie a particulièrement brillé en première mi-temps avec 21 points, dont 13 dans le seul deuxième quart-temps. Paul George a également retrouvé son meilleur niveau avec 23 points et un remarquable 5 sur 9 à 3-points, signant sa meilleure performance de la série.

Une défense de Philadelphie qui fait la différence

Joel Embiid, de retour pour son troisième match seulement après son opération de l’appendicite, a frôlé le triple-double avec 19 points, 10 rebonds et 8 passes décisives malgré un 6 sur 18 au tir. Le pivot camerounais a compensé son manque d’adresse par une remarquable vision du jeu, notamment avec une passe dans le dos spectaculaire pour Kelly Oubre Jr.

La clé de cette victoire réside dans la défense au périmètre des locaux, qui ont limité Boston à un terrible 12 sur 41 à 3-points (29,3%). Cette statistique illustre parfaitement les difficultés offensives des Celtics, habituellement si prolifiques de loin. Jaylen Brown a terminé avec 18 points à 7 sur 17 au tir, handicapé par ses fautes (4 au total) et ses 5 balles perdues.

Le troisième quart-temps a été décisif pour Philly, qui a creusé l’écart grâce à un festival offensif ponctué par des passes spectaculaires. PG13 a brillé avec une passe dans le dos en contre-attaque pour VJ Edgecombe, provoquant l’explosion du public de la Xfinity Mobile Arena. À l’issue de cette période, les Sixers menaient 82-63.

Philly fans standing on business: “We want Boston” I love the playoff energy (@MrBuckBuckNBA) pic.twitter.com/zsQiSTqYVV — Legion Hoops (@LegionHoops) May 1, 2026

Le regard tourné vers le Game 7

Jayson Tatum a quitté prématurément la rencontre à cause d’une gêne au mollet gauche, terminant avec 17 points et 11 rebonds. L’entraîneur Joe Mazzulla s’est voulu rassurant après la rencontre : « Il est retourné au vestiaire, il s’est simplement étiré et a reçu quelques soins. C’est à peu près tout. » Le joueur lui-même a minimisé sa sortie : « Ma jambe était juste un peu raide quand je suis sorti au troisième quart-temps, mais en évaluant la situation, le match était un peu hors de portée. »

Ce Game 7, programmé samedi dans le Massachusetts, déterminera quelle équipe affrontera les Knicks au second tour. Après avoir scandé « We Want Boston » lors de leur qualification en play-in, les supporters d’Embiid et sa bande ont repris le même chant jeudi soir, défiant une nouvelle fois le destin avant ce match décisif au TD Garden.