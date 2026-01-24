Parker Jackson-Cartwright continue de s’éclater en Australie

Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 30 ans) continue d’empiler les performances individuelles en NBL. Ce vendredi, le meneur des New Zealand Breakers s’est une nouvelle fois illustré lors de la courte défaite des siens après prolongation contre Adelaide (110-112), dans un match particulièrement disputé devant les 3866 spectateurs présents à la Spark Arena d’Auckland.

Un match prolifique des deux côtés

La rencontre a été marquée par une grosse production offensive collective. Côté Adelaide, Bryce Cotton a terminé meilleur scoreur avec 33 points, bien épaulé par John Jenkins et ses 24 unités. Mais au-delà des cartons offensifs, la partie a surtout vu pas moins de quatre double-doubles être enregistrés.

Le Mexicain Karim Lopez a compilé 21 points et 11 rebonds, l’intérieur Samuel Mennenga 20 points et 12 rebonds et l’ailier d’Adélaïde Zylan Cheatham 12 points et 11 rebonds. Enfin, Parker Jackson-Cartwright a lui aussi marqué la rencontre avec 21 points et 10 passes décisives en 36 minutes de jeu.

Parker Jackson-Cartwright, régulier et moteur des Breakers

Il s’agit déjà du huitième double-double de la saison pour l’ancienne idole de Saint-Quentin, qui s’affirme comme l’un des meneurs les plus productifs du championnat. Meilleur passeur de NBL, il affiche des moyennes solides de 17,2 points, 4,5 rebonds et 7,6 passes décisives en 31 minutes de temps de jeu, sur 27 matchs disputés.

PROFIL JOUEUR Parker JACKSON-CARTWRIGHT Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 30 ans (12/07/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBL PTS 17 #10 REB 4,5 #39 PD 7,6 #1

Malgré ces performances individuelles, les New Zealand Breakers peinent collectivement. Le club néo-zélandais occupe actuellement la septième place du classement (10 victoires, 17 défaites) sur dix équipes.

Prochain rendez-vous pour Parker Jackson-Cartwright et les Breakers : un déplacement sur le parquet de Melbourne, prévu le 30 janvier.