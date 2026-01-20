Pau Gasol enthousiaste à l’idée de faire partie du projet NBA Europe, le FC Barcelone garde ses options ouvertes

Alors que le projet NBA Europe continue de faire parler dans tout le basket continental, Pau Gasol s’impose comme l’un des relais majeurs entre les institutions nord-américaines et les grands clubs historiques. L’ancien intérieur du FC Barcelone joue un rôle d’entremetteur assumé, dans un contexte où la question est sur toutes les lèvres : quelles équipes resteront en EuroLeague et lesquelles pourraient être tentées par la future ligue européenne adossée à la NBA ?

Pau Gasol, un rôle d’intermédiaire assumé

Engagé dans les discussions autour de la NBA Europe, Pau Gasol ne limite pas le débat à une simple opposition entre compétitions. Dans une déclaration accordée à The Athletic, le double champion NBA avec les Los Angeles Lakers élargit volontairement le cadre :

« Nous sommes en train de parler à propos de la ligue, mais cela va au-delà. Il s’agit d’un écosystème, des racines des championnats amateurs, des championnats nationaux. C’est de l’impact sur les enfants dont il est question. »

Un discours qui traduit la volonté de penser le projet NBA Europe comme une refonte globale du basket européen, et non comme une concurrence frontale à l’EuroLeague. Dans ce cadre, le FC Barcelone apparaît comme l’un des clubs les plus attentifs aux évolutions en cours.

Le FC Barcelone, entre stabilité sportive et réflexion stratégique

Sportivement, le FC Barcelone réalise une saison solide en EuroLeague. Le club catalan occupe la 6e place avec un bilan de 14 victoires pour 8 défaites, à égalité avec le Real Madrid (5e) et Valence (4e).

L’effectif est porté par plusieurs cadres expérimentés, à commencer par Kevin Punter (14,6 points, 1,8 rebond, 3 passes décisives), Tornike Shengelia (13,2 points, 4,5 rebonds, 2,8 passes) et Will Clyburn (14,4 points, 4,2 rebonds, 1,4 passe). Un trio qui maintient le Barça dans le haut du tableau continental, encore plus depuis le retour sur le banc de Xavier Pascual.

En parallèle, le club catalan a laissé entendre sa volonté de prolonger son engagement en EuroLeague. Cependant, plusieurs informations non confirmées évoquent le souhait d’y ajouter des clauses lors permettant de casser cet engagement de dix ans. Une porte laissée ouverte dans l’hypothèse où le FC Barcelone déciderait, à terme, de rejoindre la NBA Europe.

Un géant historique fragilisé par l’instabilité

Installé en EuroLeague depuis plusieurs décennies, le FC Barcelone reste l’un des monuments du basket européen. Largement financée par la section football du club, la section basket a disputé huit finales d’EuroLeague (1984, 1990, 1991, 1996, 1997, 2003, 2010, 2021) pour deux titres, remportés en 2003 et 2010.

Mais cette stature historique a été fragilisée ces dernières saisons par une instabilité chronique sur le banc. Quatre entraîneurs se sont succédé en quatre saisons : Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau, Joan Penarroya et Xavi Pascual. Reste à savoir si le FC Barcelone fera bien partie des acteurs de la NBA Europe à ses débuts.