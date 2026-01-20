Recherche
EuroLeague

Pau Gasol enthousiaste à l'idée de faire partie du projet NBA Europe, le FC Barcelone garde ses options ouvertes

NBA Europe - Pau Gasol s'est montré enthousiaste au sujet du projet NBA Europe, dans lequel le FC Barcelone apparaît comme un acteur attentif, à l'heure où l'avenir de l'EuroLeague suscite de nombreuses interrogations.
00h00
Pau Gasol enthousiaste à l’idée de faire partie du projet NBA Europe, le FC Barcelone garde ses options ouvertes

Pau Gasol joue un rôle clé pour mettre en place le projet NBA Europe

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

Alors que le projet NBA Europe continue de faire parler dans tout le basket continental, Pau Gasol s’impose comme l’un des relais majeurs entre les institutions nord-américaines et les grands clubs historiques. L’ancien intérieur du FC Barcelone joue un rôle d’entremetteur assumé, dans un contexte où la question est sur toutes les lèvres : quelles équipes resteront en EuroLeague et lesquelles pourraient être tentées par la future ligue européenne adossée à la NBA ?

Pau Gasol, un rôle d’intermédiaire assumé

Engagé dans les discussions autour de la NBA Europe, Pau Gasol ne limite pas le débat à une simple opposition entre compétitions. Dans une déclaration accordée à The Athletic, le double champion NBA avec les Los Angeles Lakers élargit volontairement le cadre :

« Nous sommes en train de parler à propos de la ligue, mais cela va au-delà. Il s’agit d’un écosystème, des racines des championnats amateurs, des championnats nationaux. C’est de l’impact sur les enfants dont il est question. »

Un discours qui traduit la volonté de penser le projet NBA Europe comme une refonte globale du basket européen, et non comme une concurrence frontale à l’EuroLeague. Dans ce cadre, le FC Barcelone apparaît comme l’un des clubs les plus attentifs aux évolutions en cours.

Le FC Barcelone, entre stabilité sportive et réflexion stratégique

Sportivement, le FC Barcelone réalise une saison solide en EuroLeague. Le club catalan occupe la 6e place avec un bilan de 14 victoires pour 8 défaites, à égalité avec le Real Madrid (5e) et Valence (4e).

L’effectif est porté par plusieurs cadres expérimentés, à commencer par Kevin Punter (14,6 points, 1,8 rebond, 3 passes décisives), Tornike Shengelia (13,2 points, 4,5 rebonds, 2,8 passes) et Will Clyburn (14,4 points, 4,2 rebonds, 1,4 passe). Un trio qui maintient le Barça dans le haut du tableau continental, encore plus depuis le retour sur le banc de Xavier Pascual.

En parallèle, le club catalan a laissé entendre sa volonté de prolonger son engagement en EuroLeague. Cependant, plusieurs informations non confirmées évoquent le souhait d’y ajouter des clauses lors permettant de casser cet engagement de dix ans. Une porte laissée ouverte dans l’hypothèse où le FC Barcelone déciderait, à terme, de rejoindre la NBA Europe.

Un géant historique fragilisé par l’instabilité

Installé en EuroLeague depuis plusieurs décennies, le FC Barcelone reste l’un des monuments du basket européen. Largement financée par la section football du club, la section basket a disputé huit finales d’EuroLeague (1984, 1990, 1991, 1996, 1997, 2003, 2010, 2021) pour deux titres, remportés en 2003 et 2010.

Mais cette stature historique a été fragilisée ces dernières saisons par une instabilité chronique sur le banc. Quatre entraîneurs se sont succédé en quatre saisons : Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau, Joan Penarroya et Xavi Pascual. Reste à savoir si le FC Barcelone fera bien partie des acteurs de la NBA Europe à ses débuts.

flavor_flav
la signature du barça pour l'euroleague vue comme un signal fort. ça ressemble plus à une sécurité qu'une véritable volonté
Répondre
(4) J'aime
viking92
Je partage ton avis et je suis étonné que le Real ne cherche pas à faire pareil. Le Barça a attendu le tout dernier moment pour se réengager, c'est plutôt un signal fort d'envie d'ailleurs. L'arrivée de la NBA Europe (si elle se fait) va rendre totalement caduque ce type de réengagement.
Répondre
(2) J'aime
beetlejuice53
Y’à un petit billet à faire...
Répondre
(1) J'aime
claude_e
j'ai l'mpression que tous les "pour" nba rêvent un peu comme les enfants qui eux aussi veulent voir toujours plus grand; comme en tout les inconvéniants ne peuvent pas être constatés à l'avance mais que par des gens compétents
Répondre
(0) J'aime
