ASVEL 81-48 Toulouse

Le premier résultat de la soirée confirme une tendance : l’ASVEL féminin s’affirme comme la meilleure équipe de ce playdown. Victoire de +21 contre Angers, victoire de +27 contre La Roche Vendée, et désormais succès de… +33 points contre Toulouse, qui avait pourtant vaincu les deux autres concurrents avant. Il n’y a pas eu photo entre les deux équipes ce soir au Palais des Sports. Surtout entre les deux cinq majeurs, et en particulier dans la raquette : 55 rebonds (dont 22 offensifs) à 29…

La future universitaire américaine Jess-Mine Zodia en gros double-double avec 19 points et 10 rebonds, une Dayshanette Harris à 22 d’évaluation, une Aïnhoa Risacher maladroite (2/8) mais avec 12 rebonds et 6 passes décisives… L’écart était tel que les plus jeunes joueuses ont été envoyées sur le parquet des deux côtés en fin de match. Malgré la sanction d’une victoire retirée et un départ en dernière position, l’ASVEL est en pôle position pour le maintien, tandis que Toulouse les suit en 2e place.

La Roche Vendée 72-84 Angers

Pas du tout la même ambiance dans l’autre match de ce play-down. Un duel de la peur entre les deux dernières équipes du classement, qui était aussi un derby des Pays de la Loire. Et pour clôturer cette phase aller, c’est bien l’UFAB qui met ses voisins vendéens dans une position inconfortable. Avec une victoire de douze points qui s’est dessinée dans les premiers et troisièmes quart-temps grâce notamment aux 23 ballons perdus par leurs adversaires (contre 11 pour elles), Angers prend un bol d’air.

Tout le contraire de La Roche Vendée, qui s’incline malgré les 26 points de Stella Johnson, et les 18 points et 9 rebonds de Rita Igbokwe, qui étaient bien seules. Pendant que dans le même temps, Angers comptait 7 joueuses à plus de 10 d’évaluation. Le duo de coachs David Gautier/Valentin Garreau va devoir trouver des ressources pour éviter la relégation. Avec 12 points, elles sont désormais un point derrière Angers, et deux derrière le duo ASVEL-Toulouse.