Quentin Losser avant Dijon-Chalon : « Les gens nous parlent du derby depuis le début de semaine… Il faut envoyer du bois »

C’est toujours un moment particulier dans la saison des Dijonnais et Chalonnais. Un moment d’histoire, qu’attendent les fans avec impatience, pour mettre une ambiance plus intense que d’habitude. Pour la deuxième fois de la saison, les deux clubs vont s’affronter dans le derby de la Bourgogne, cette fois au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy. Le match aller au Colisée avait tourné en faveur de l’Élan, qui l’avait emporté 90-74 face à la JDA, qui vivait une première partie de saison très compliquée. Il y aura donc forcément une odeur de revanche dans l’air.

« On sait que ça va être un match de guerre »

Surtout car les deux équipes sont concurrentes directes au classement. Dijon (10e) est collé derrière Chalon (9e) au classement, même si l’écart de bilan est notable (8 victoires – 7 défaites, contre 6 victoires – 9 défaites). Il est donc important pour les Dijonnais de l’emporter à domicile, pour ne pas se laisser distancer encore plus. Et aussi pour que les autre clubs candidats au play-in qui font la queue derrière ne leur passent pas devant. L’enjeu est capital. Et ça, tout le monde l’a bien compris dans la capitale bourguignonne. C’est ce qu’a expliqué auprès de France Bleu l’intérieur Quentin Losser, fraîchement arrivé à la JDA cette saison, mais qui a été mis au jus de l’importance du derby :

« Le derby, on sait que c’est très important ici. Pour nous, c’est un match comme un autre, mais on sait que pour le public, les fans, l’entourage, c’est le gros derby très attendu […] On sait que le match se jouera à guichets fermés, que ça va être bien rempli ! Le public sera d’une grande aide, les gens nous parlent du derby depuis le début de la semaine On sait que ça va être un match de guerre ! Il faut y aller, envoyer du bois, et que tout le monde réponde. On s’attend à un combat physique, du « fight », et pas grave si ce n’est pas du beau basket J’aime bien jouer des derbies, j’en ai fait quelques-uns dans différents clubs et c’est vraiment cool. En plus celui-là, il est pas mal. Quand on est allés jouer à Chalon, on sentait une atmosphère différente. J’ai hâte de jouer, c’est une revanche [après la défaite de 16 points au match aller], donc on veut gagner »

Le basket français s’arrête le temps d’une soirée en Bourgogne. La JDA a d’ailleurs communiqué un code vestimentaire à ses fans – qui ont acheté tous les billets très rapidement – pour renforcer l’impression visuelle : tous en bleu marine. Plus qu’un simple match de championnat, le duel entre Dijon et Chalon est une institution, une bataille de suprématie régionale où les dynamiques de la saison s’effacent souvent devant l’enjeu émotionnel.

Historiquement, les Chalonnais ont plus souvent remporté ces derbys (27 à 18 depuis 2002), mais plus récemment, les victoires lors de ces affrontements se sont mieux réparties (6 à 4 pour Dijon sur les 10 derniers). Tout est possible. Les bookmakers ne s’y trompent pas, en évaluant des cotes plutôt rapprochées. Verdict ce samedi 17 janvier à 18h00.