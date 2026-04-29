Monstrueux pour sa première année en Betclic ELITE, Landers Nolley II va franchir l’atlantique cet été. L’ailier américain, véritable révélation de la saison avec Nancy, s’est en effet engagé cette semaine avec les Brampton Honey Badgers, pensionnaires de la Canadian Elite Basketball League (CEBL). Logiquement sollicité au regard de ses exploits dans l’Est, l’ancien Bearcat de Cincinnati en NCAA a une fois de plus succombé aux appels du large. Et fera apprécier ses talents de scoreur de outre-atlantique.

PROFIL JOUEUR Landers NOLLEY II Poste(s): Ailier / Arrière Taille: 201 cm Âge: 26 ans (05/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 7 #357 REB 0 #638 PD 4 #112

Avec 20,3 points de moyenne, Landers Nolley II domine le classement des meilleurs marqueurs du championnat de France, tout en ajoutant 4,1 rebonds et 4,6 passes décisives à sa ligne de stats. Une régularité impressionnante, symbolisée par 26 matchs sur 27 à plus de 10 points dont une pointe à 40 unités contre Boulazac le 17 janvier dernier. Des chiffres qui font de lui la 5e meilleure évaluation de Betclic ELITE avec 17,1 et qui ont valu au natif d’Atlanta d’être sélectionné pour le All-Star Game 2025 en décembre dernier.

Le choix du pistolero de rallier une ligue d’été canadienne s’inscrit dans la lignée de son parcours jusqu’ici. Passé avant la France par le Liban, la Chine, la Grèce et le Venezuela, Landers Nolley II a tout du globe-trotter. A 26 ans seulement, la star du SLUC s’apprête ainsi à découvrir un 5ème championnat étranger lors de l’intersaison. Pour mieux rempiler à Nancy l’an prochain alors que son contrat arrive à expiration à l’issue de l’exercice en cours ?

Les statistiques de Landers Nolley II en 2025-2026: 20,3 points, 4,2 rebonds et 4,6 passes décisives de moyenne à 55,0% au tir dont 37,7% à trois points.