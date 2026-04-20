Stephen Curry : la stat qui fait tâche !

Il y a des statistiques qui surprennent, surtout quand elles concernent un joueur du calibre de Stephen Curry (1,91 m, 38 ans). Pourtant, la réalité est là : après une nouvelle élimination dans la course aux Playoffs, la superstar des Warriors vient d’atteindre un total inédit pour un joueur de ce standing.

Avec cette élimination par Phoenix au stade du Play In vendredi, Stephen Curry en est désormais à sept exercices terminés sans apparition en postseason. Soit le plus haut total pour un joueur ayant remporté le trophée de MVP. Le médaillé d’or aux jeux de Paris sous le maillot de Team USA rejoint ainsi Moses Malone, Kevin Garnett et Derrick Rose dans cette catégorie assez inattendue.

PROFIL JOUEUR Stephen CURRY Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 38 ans (14/03/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 26,5 #12 REB 3,5 #239 PD 4,7 #59

Ce chiffre interpelle forcément. Dans l’imaginaire collectif, un MVP est censé garantir, a minima, une présence régulière en playoffs. Mais la carrière de Curry rappelle que le contexte collectif reste déterminant, même pour les plus grands.

Une anomalie statistique dans une carrière exceptionnelle

Ce qui rend cette statistique encore plus marquante, c’est le contraste avec le reste de sa carrière. Double MVP, quadruple champion NBA, MVP des Finales et présent à six reprises en Finales, Curry a tout gagné — ou presque.

Mais dans le même temps, plus de 40 % (7 sur 17) de ses saisons NBA se sont terminées sans participation aux Playoffs. Un ratio élevé, notamment si on le compare à des joueurs comme Garnett ou Malone, qui ont évolué plus longtemps que lui en NBA.

Derrière ce constat, il y a plusieurs réalités : un début de carrière dans une franchise californienne en reconstruction, des blessures, mais aussi, plus récemment, des choix discutables dans la construction de l’effectif.

Stephen Curry has now missed the playoffs seven times. That's the highest number among MVP award winners. pic.twitter.com/NXxhR4LtXd — HoopsHype (@hoopshype) April 18, 2026

Aujourd’hui, les Warriors ne sont plus la machine qui dominait la NBA il y a quelques années. L’effectif a vieilli, certaines décisions n’ont pas porté leurs fruits, et la concurrence à l’Ouest reste féroce. Le cas de la draft 2020 revient souvent dans les discussions, avec le choix de James Wiseman en deuxième position, alors que d’autres profils comme LaMelo Ball ou Tyrese Haliburton étaient disponibles.

Dans ce contexte, Curry se retrouve, à 37 ans, à porter une équipe moins dominante. Et malgré son niveau toujours élite (26,6 points, 3,6 rebonds et 4,7 assists encore cette saison), sa seule présence ne suffit plus pour qualifier les Dubs en Playoffs.

Une fin de carrière à écrire

La question se pose désormais : jusqu’où peut-il aller ? Curry n’a jamais donné l’impression de vouloir quitter Golden State, même dans les moments plus compliqués. Un état de fait qui sous-entend que le fils de Dell Curry pourrait s’emparer seul du record d’absences en Playoffs pour un MVP…

Quoi qu’il arrive, ce chiffre restera comme une curiosité dans une carrière hors norme. Celle d’un joueur qui a révolutionné le jeu, rien de moins.