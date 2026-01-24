Recherche
ELITE 2

Toujours sans Nathan Kuta, Orléans cherche à se relancer contre Quimper

ELITE 2 - Orléans Loiret Basket reçoit Quimper ce samedi 24 janvier à CO’Met sans son pivot Nathan Kuta. En difficulté depuis plus d’un mois, l’OLB doit se remettre à l’endroit pour ne pas laisser filer la tête de l’ELITE 2.
00h00
Toujours sans Nathan Kuta, l’OLB veut se relancer à CO’Met

Crédit photo : Ludovic Lama

Orléans Loiret Basket aborde la phase retour de l’ELITE 2 avec l’envie de stopper une dynamique négative. Samedi 24 janvier (20 heures), l’actuel troisième du championnat accueille Quimper, avant-dernier, à CO’Met. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais qui arrive à un moment charnière pour un OLB en perte de vitesse.

Un OLB en perte de repères depuis mi-décembre

Leader il y a encore quelques semaines, Orléans a glissé à la troisième place après un mois et demi compliqué. Deux défaites consécutives contre Blois et Saint-Chamond ont freiné l’élan des hommes de Lamine Kébé, désormais sous la menace directe de leurs concurrents pour la première place. À domicile, face à un adversaire sans pression, l’OLB n’a pas vraiment le droit à l’erreur.

Car en ELITE 2, rien n’est jamais acquis. Quimper, 19e, se déplacera dans le Loiret avec l’esprit libéré, conscient que tout bonus serait précieux dans la lutte pour le maintien.

Toujours sans Nathan Kuta dans la raquette

Pour cette rencontre, Orléans Loiret Basket devra encore composer sans l’un de ses piliers intérieurs. Pièce maîtresse du dispositif orléanais cette saison, Nathan Kuta manque toujours à l’appel.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nathan Kuta.jpg
Nathan KUTA
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 25 ans (28/04/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,6
#89
REB
6,6
#9
PD
1,5
#120

Le pivot néerlandais affiche des moyennes solides en championnat : 9,6 points, 6,6 rebonds et 1,5 passe décisive pour 13,4 d’évaluation sur 16 matchs. Un impact qui fait défaut depuis sa blessure à la cheville.

Très proche d’un retour, Nathan Kuta ne sera toutefois pas aligné ce samedi, comme l’a confirmé son entraîneur Lamine Kébé dans La République. Une absence qui oblige encore l’OLB à trouver d’autres solutions dans la raquette pour contenir les ambitions bretonnes.

LIRE AUSSI

Un match piège pour lancer la phase retour

Face à Quimper, Orléans devra afficher un visage plus consistant, notamment en termes d’intensité et de maîtrise collective. Une victoire permettrait de relancer la machine et de rester au contact du sommet du classement. Un faux pas, en revanche, pourrait installer un peu plus le doute à l’approche d’une deuxième partie de saison décisive.

