Draftée en 38e position l’an dernier par New York, récemment chipée par la nouvelle franchise de Toronto dans le cadre de la draft d’expansion, Adja Kane (1,91 m, 21 ans) ne jouera pas de suite en WNBA.

Pour cause, après trois premières saisons professionnelles à Landerneau (5,9 points à 46% et 5,1 rebonds en 2025/26), conclues par un Top 4 historique, l’Orléanaise a choisi de suivre la voie universitaire, à l’image de son ancienne coéquipière en équipe de France U20, Jess-Mine Zodia, partie à Miami.

PROFIL JOUEUR Adja KANE Poste(s): Pivot Taille: 191 cm Âge: 21 ans (30/03/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 5,9 #81 REB 5,1 #31 PD 1 #90

Ainsi, Adja Kane a annoncé, sur Instagram, son engagement envers les Mustangs de SMU, l’équipe de l’université texane de Southern Methodist. Où il y aura beaucoup à faire pour redresser les résultats d’une fac qui n’a plus participé au tournoi final de la NCAA depuis 2008 et vient de terminer à la 16e place (sur 18) de l’Atlantic Coast Conference avec seulement deux victoires en 18 matchs…

Envisagée comme « une opportunité sur le long terme » par Toronto, dixit la GM Monica Wright-Rogers, Adja Kane n’avait encore jamais signé de contrat en WNBA, ni avec le Liberty, ni avec le Tempo. Ses droits WNBA continueront à appartenir à la franchise canadienne, jusqu’à ce qu’elle finisse son cursus universitaire.