Vichy retrouve Bouzidi et se présente au complet face à La Rochelle avec la Leaders Cup dans le viseur

Reprise du championnat ce mardi soir à la salle Gaston-Neveur. En clôture de la 18e journée d’ELITE 2, La Rochelle reçoit la JA Vichy pour une affiche aux allures de choc du haut de tableau. Un rendez-vous important dans la course à la Leaders Cup, que les Vichyssois abordent avec un effectif enfin au complet.

Alexandre Bouzidi de retour, Vichy au complet

Absente lors des deux dernières journées en raison d’une douleur au pied, Alexandre Bouzidi (1,97 m, 21 ans) effectue son retour dans le groupe vichyssois. Une option supplémentaire de poids pour la JAV, tant le meneur-arrière est un élément clé de la rotation cette saison.

En quinze matchs disputés, tous débutés dans le cinq majeur, Bouzidi tourne à 8,9 points, 2,8 rebonds et 4,4 passes décisives pour 10 d’évaluation en 22 minutes de moyenne. Son retour renforce un collectif déjà en confiance, lancé par deux victoires consécutives en cette fin d’année 2025.

Un déplacement périlleux à Gaston-Neveur … et Ford de retour

Sur les bords de l’Atlantique, la tâche s’annonce toutefois complexe. À domicile, La Rochelle affiche une solidité remarquable avec sept victoires en huit rencontres. Les joueurs de Germain Castano restent eux aussi sur une dynamique positive, forts de deux succès de rang. Cerise sur le gâteau, meilleure évaluation de l’équipe avec ses 14,5 en 24 minutes, Robert Ford (1,82 m, 26 ans), qui avait raté les deux derniers matchs de l’année civile à cause d’une cuisse douloureuse est de retour dans le groupe annonce Sud-Ouest.

Côté vichyssois, les hommes de Dounia Issa tenteront de réaliser la passe de trois, dans une salle où peu d’équipes sont parvenues à s’imposer depuis le début de saison.

La Leaders Cup comme objectif assumé

Au classement, la JAV occupe la 5e place avec un bilan de 11 victoires pour 6 défaites, tandis que La Rochelle est 7e (10 victoires, 7 défaites). Un succès à Gaston-Neveur permettrait aux Vichyssois de faire un pas important vers la Leaders Cup, le mini-tournoi réunissant les quatre meilleures équipes à l’issue de la phase aller.

« On a toujours une chance d’y être, et forcément ça nous donne un bon objectif à atteindre à court terme », a résumé Dounia Issa dans La Montagne.

Entre-deux ce mardi soir à 20h.