Arrivé à Vichy à l’été 2024, Damien Nseke Ebele (1,99 m, 25 ans) est parti pour rester. Le capitaine de l’équipe a officiellement paraphé une extension de contrat de deux saisons supplémentaires jusqu’en 2028, selon une communication du club publiée ce mercredi 22 avril. L’ailier-fort confirme son statut de pierre angulaire du projet vichyssois.

Recruté en provenance du Havre (NM1) avec l’ambition de se tester au niveau supérieur, Nseke Ebele n’a pas mis longtemps à faire l’unanimité. Décrit par le club comme un « travailleur de l’ombre » et un joueur d’une grande rigueur, il a su transformer son rôle de prospect en celui de leader de vestiaire. Nommé capitaine dès le début de cette saison, il est devenu le « stabilisateur émotionnel » d’un groupe jeune, plaçant systématiquement l’intérêt collectif avant ses statistiques personnelles (5,8 points et 3,5 rebonds en 18 minutes de moyenne cette saison).

Stabilisateur souhaité sur cette fin de saison

Un rôle qu’il compte donc garder pour au moins deux saisons de plus. Mais son impact sur le terrain est aussi non-négligeable. Efficace dans le jeu dos au panier et capable de débloquer des situations grâce à son tir à 3-points, il sait également se sublimer dans les grands rendez-vous, comme lors du quart de finale retour face à Blois la saison dernière (16 points, 4 rebonds et 2 passes), ou du choc contre Orléans cette saison, où il a battu son record de saison (19 points).

PROFIL JOUEUR Damien NSEKE EBELE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 199 cm Âge: 25 ans (17/08/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 5,8 #182 REB 3,5 #96 PD 1,1 #167

Pour Guillaume Sereaud, Président du club, cette prolongation est une « très grande satisfaction », soulignant que le joueur incarne parfaitement les valeurs d’exigence et d’engagement de la JA Vichy. Pour le principal intéressé, poursuivre l’aventure sous les ordres de Dounia Issa était une évidence. « C’est une immense fierté et un honneur. Ça me paraissait très important de pouvoir continuer à évoluer dans un contexte familier qui pourrait m’apporter de la continuité pour progresser », a-t-il déclaré lors de l’annonce officielle.

Son leadership sera souhaité sur cette fin de saison, alors que la JA tente de conserver sa place sur le podium face à des poursuivants qui se multiplient (Poitiers est à égalité de bilan, Orléans et Blois ont une victoire de retard mais un match en moins). La rencontre de ce vendredi 24 avril sera périlleuse face à La Rochelle (7e), autre équipe en forme qui pousse aux portes du Top 6 après une saison en montagnes russes.