Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur

Les deux meilleurs marqueurs français sur cette première moitié de saison NBA sont les deux jeunes pivots avec des profils très similaires : Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans). Ils représentent une nouvelle génération d’intérieurs modernes, capables de tout faire sur un parquet, y compris des gestes qu’on verrait plutôt chez des extérieurs. Et cela fait des ravages. Cette nuit encore, les deux tricolores ont cartonné chacun de leur côté lors du Martin Luther King Day, jour férié aux États-Unis.

Victor Wembanyama enchaîne

Depuis son dernier retour de blessure, « Wemby » est inarrêtable, et marque tout simplement… autant de points que de minutes passées sur le parquet. Le tout avec des pourcentages excellents. Son temps de jeu limité ne l’a pas empêché d’être élu titulaire du All-Star Game quelques heures pour le match. C’est la première fois de l’histoire qu’ un Français y parvient, ce qui l’a empli de fierté.

Et pour fêter cela, « l’Alien » s’est offert une nouveau match au-dessus de 30 points dans une victoire (123-110), comme deux jours plus tôt dans cet exceptionnel duel contre Anthony Edwards, qu’il a d’ailleurs doublé dans les votes du All-Star Game. Cette fois-ci, c’est le Jazz d’Utah qui a subi les foudres de Wembanyama.

33 points à 10/18 aux tirs (dont 7/12 à 3-points), 10 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 2 contres en 26 minutes. Voilà la ligne statistique du Français, qui a battu son record de la saison à 3-points. « Récemment, peut-être que les équipes adverses préfèrent me laisser derrière la ligne à 3-points. Aujourd’hui par exemple, ils passaient sous les écrans sur mes pick-and-rolls. J’ai la chance de pouvoir impacter le match de différentes manières. Mais cela change en fonction des périodes. C’est possible que je ne tente pas un seul 3-points sur les trois prochains matchs… » a-t-il développé en conférence de presse. Prochain match chez les Rockets de Houston, dans un duel au sommet de l’Ouest (2e contre 5e).

VICTOR WEMBANYAMA IN 26 MIN: • 33 PTS, 10 REB, 2 BLKS, 7/12 3PM, 10/18 FG pic.twitter.com/0ZX94IQtMI — Bala (@BalaPattySZN) January 20, 2026

Festival d’Alexandre Sarr

Deux jours plus tôt, de l’autre côté du pays, c’est Alexandre Sarr qui faisait des misères à la défense des Clippers, pourtant composée de deux des meilleurs protecteurs d’arceau de NBA (Ivica Zubac et Brook Lopez). Preuve de ses progrès cette saison et de sa pleine confiance, le bordelo-toulousain a pourtant attaqué sans relâche la raquette. Sur ses 10 tirs réussis, 8 ont été dans la raquette. Il a marqué 28 points à 10/19 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 31 minutes. Dans une équipe des Wizards allégée par le départ de CJ McCollum qui n’a pas été remplacé par Trae Young (blessé au moins jusqu’au All-Star Game) et la blessure de Bilal Coulibaly, Sarr a plus de tickets shoots. Et il en fait plein usage.

Cet après-midi à la Capital One Arena, cela a failli suffire pour battre les Clippers, pourtant sur une série de succès. Mais alors que les Wizards tenaient la victoire, ils se sont fait manger par les remplaçants des Clippers (dont Nicolas Batum) qui étaient sur toutes les lignes de passe dans le dernier quart-temps. Et dans le money-time, les jeunes de la capitale ont enchaîné des choix particulièrement regrettables, qui leur coûtent la victoire (106-110). Alors qu’il était en route pour aller chercher son record (34 points), Sarr n’a marqué que 4 points dans le dernier quart-temps.

« J’essaye d’attaquer l’arceau en début de match, pour obtenir des paniers faciles. Et une fois que je me sens en confiance dans le match, je m’écarte » a-t-il expliqué en conférence de presse. C’est son troisième meilleur match de la saison. De quoi lui permettre d’aligner d’excellentes statistiques moyennes sur la saison. Et justement. Quand il a été demandé en français (par Maxime Aubin de l’Équipe) à Wembanyama quel était le prochain joueur français qu’il voyait être élu All-Star, sa réponse était simple : « Alex Sarr. »