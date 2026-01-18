[Vidéo] La première réussie de Nando De Colo en EuroLeague avec le Fenerbahçe, meilleur marqueur de son équipe

Alors que se profile déjà la réception du Tofas Bursa, bourreau de Cholet Basket en BCL, ce dimanche soir, dernier regard sur la première réussie de Nando De Colo en EuroLeague avec le Fenerbahçe Istanbul…

Douze jours après l’officialisation de son retour au sein du club turc, l’ancien arrière de l’ASVEL a brillé face à une vieille connaissance, Valence. En sortie de banc, il s’est illustré avec 16 points à 4/9 et 3 passes décisives en 22 minutes. De quoi valider la courte victoire stambouliote aux dépens de l’équipe surprise de la saison (82-79)…