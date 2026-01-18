[Vidéo] La première réussie de Nando De Colo en EuroLeague avec le Fenerbahçe, meilleur marqueur de son équipe
Avec 16 points et la victoire contre Valence, Nando De Colo a vécu une première idéale avec le Fenerbahçe Istanbul en EuroLeague vendredi soir. Retrouvez ses highlights.
Nando De Colo dans les bras de Nicolo Melli après sa belle performance contre Valence
Crédit photo : Fenerbahçe Beko
Alors que se profile déjà la réception du Tofas Bursa, bourreau de Cholet Basket en BCL, ce dimanche soir, dernier regard sur la première réussie de Nando De Colo en EuroLeague avec le Fenerbahçe Istanbul…
Douze jours après l’officialisation de son retour au sein du club turc, l’ancien arrière de l’ASVEL a brillé face à une vieille connaissance, Valence. En sortie de banc, il s’est illustré avec 16 points à 4/9 et 3 passes décisives en 22 minutes. De quoi valider la courte victoire stambouliote aux dépens de l’équipe surprise de la saison (82-79)…
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
