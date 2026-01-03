Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Liga Endesa

Youssoupha Fall signe son meilleur match de la saison et le Barça démarre 2026 en force

Liga Endesa - Victoire convaincante du FC Barcelone qui prolonge sa série d'invincibilité en Liga Endesa sous les ordres de Xavi Pascual et se hisse à la quatrième place avant le Clásico contre le Real Madrid. Youssoupha Fall a quasiment fini en double-double, pour ce qui est sans aucun doute son meilleur match de la saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Youssoupha Fall signe son meilleur match de la saison et le Barça démarre 2026 en force

Youssoupha Fall et le FC Barcelone n’ont pas perdu en Liga Endesa cette saison sous les ordres de Xavi Pascual

Crédit photo : acb Photo / Victor Salgado

Le FC Barcelone a parfaitement entamé l’année 2026 en s’imposant de manière autoritaire face à Saragosse (100-80) au Palau Blaugrana. Cette septième victoire consécutive en Liga Endesa permet aux Catalans de maintenir leur série d’invincibilité depuis l’arrivée de Xavi Pascual sur le banc et de grimper à la quatrième place du classement.

La rencontre a basculé au deuxième quart-temps lorsque les Blaugranas ont haussé leur niveau défensif pour signer un impressionnant 27-11, prenant les commandes à la pause (48-33). Cette avance confortable a permis à l’entraîneur catalan de gérer intelligemment le temps de jeu de ses cadres comme Kevin Punter et Tomas Satoransky en vue du marathon de janvier.

Youssoupha Fall signe son meilleur match de la saison

Malgré un début de match compliqué où Saragosse menait 20 à 14 après sept minutes, le Barça a trouvé ses solutions grâce aux 3-points de Punter et Miles Norris. Le retour de Toko Shengelia, absent depuis sept matchs, et la présence de Youssoupha Fall (11 points à 5/7 et 9 rebonds en 17 minutes) ont apporté la consistance nécessaire près du cercle pour inverser la tendance. Le pivot franco-sénégalais, profitant de l’absence d’autres intérieurs, a égalé son record de points de la saison et signé son record de rebonds.

Youssoupha FALL
Youssoupha FALL
11
PTS
9
REB
2
PDE
Logo Liga Endesa
FCB
100 80
ZAR

L’accélération décisive est venue d’un cinq small ball avec Punter, Laprovittola et Brizuela qui a permis de fluidifier le jeu. Portés par l’inspiration de Punter et la défense qui s’est durcie, les Catalans ont concédé seulement 3 points dans les six dernières minutes du deuxième quart pour prendre 15 points d’avance à la mi-temps.

Gestion parfaite en vue du Clásico

Après la pause, Barcelone a su préserver son avantage malgré une interruption technique de près de vingt minutes. Les bonnes prestations de Laprovittola et Shengelia ont permis de creuser l’écart (84-59 à la 33e minute), offrant à Pascual l’opportunité de faire souffler ses titulaires avant le choc face au Real Madrid dimanche.

Juani Marcos a brillamment répondu à la confiance accordée avec deux 3-points qui ont enflammé le Palau, participant au festival offensif final. Avec Miles Norris (15 points) et Youssoupha Fall en grande forme, le Barça aborde sereinement son déplacement à la Movistar Arena, fort de cette septième victoire consécutive en championnat qui confirme son excellente dynamique sous les ordres de Xavi Pascual.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Eric Bartecheky quitte son poste de coach à Saint-Quentin, 37 jours après son arrivée
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin se sépare déjà d’Éric Bartecheky, un mois après son arrivée
NBA
00h00Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings
Liga Endesa
00h00Carnage à Bilbao : Valence et Neal Sako entrent dans l’histoire de la Liga Endesa
NBA
00h00Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier
Timothé Luwawu-Cabarrot a été très fort en première mi-temps mais le Fenerbahçe a pris le dessus lors du dernier quart-temps
EuroLeague
00h00Malgré un Luwawu-Cabarrot à 20 points, Baskonia cède face au Fenerbahçe en fin de match
Youssoupha Fall et le FC Barcelone n'ont pas perdu en Liga Endesa cette saison sous les ordres de Xavi Pascual
Liga Endesa
00h00Youssoupha Fall signe son meilleur match de la saison et le Barça démarre 2026 en force
EuroLeague
00h00Le derby athénien reste dans les mains de l’Olympiakos, malgré un Evan Fournier à -1 d’évaluation
La Boulangère Wonderligue
00h00La lanterne rouge Toulouse s’offre une internationale française de 3×3
ELITE 2
00h00Blois a trouvé le remplaçant d’Eric Nottage : ce sera un ancien de Denain
EuroLeague
00h00En attendant Lessort, le Panathinaïkos garde ses deux pivots jusqu’à la fin de saison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings
NBA
00h00Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier
NBA
00h00Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00À 37 ans, Nicolas Batum signe son record de points de la saison avec les Clippers
NBA
00h00San Antonio respire : des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama
NBA
00h00« C’est la définition de la folie » : Nolan Traoré recadré par son coach à Brooklyn
NBA
00h00Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City
NBA
00h00Sarr dominant, Coulibaly précieux : Washington renverse Milwaukee et s’offre une victoire référence
NBA
00h00Victor Wembanyama étincelant puis blessé, San Antonio renverse New York
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
1 / 0