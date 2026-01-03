Youssoupha Fall signe son meilleur match de la saison et le Barça démarre 2026 en force

Le FC Barcelone a parfaitement entamé l’année 2026 en s’imposant de manière autoritaire face à Saragosse (100-80) au Palau Blaugrana. Cette septième victoire consécutive en Liga Endesa permet aux Catalans de maintenir leur série d’invincibilité depuis l’arrivée de Xavi Pascual sur le banc et de grimper à la quatrième place du classement.

La rencontre a basculé au deuxième quart-temps lorsque les Blaugranas ont haussé leur niveau défensif pour signer un impressionnant 27-11, prenant les commandes à la pause (48-33). Cette avance confortable a permis à l’entraîneur catalan de gérer intelligemment le temps de jeu de ses cadres comme Kevin Punter et Tomas Satoransky en vue du marathon de janvier.

Youssoupha Fall signe son meilleur match de la saison

Malgré un début de match compliqué où Saragosse menait 20 à 14 après sept minutes, le Barça a trouvé ses solutions grâce aux 3-points de Punter et Miles Norris. Le retour de Toko Shengelia, absent depuis sept matchs, et la présence de Youssoupha Fall (11 points à 5/7 et 9 rebonds en 17 minutes) ont apporté la consistance nécessaire près du cercle pour inverser la tendance. Le pivot franco-sénégalais, profitant de l’absence d’autres intérieurs, a égalé son record de points de la saison et signé son record de rebonds.

L’accélération décisive est venue d’un cinq small ball avec Punter, Laprovittola et Brizuela qui a permis de fluidifier le jeu. Portés par l’inspiration de Punter et la défense qui s’est durcie, les Catalans ont concédé seulement 3 points dans les six dernières minutes du deuxième quart pour prendre 15 points d’avance à la mi-temps.

Gestion parfaite en vue du Clásico

Après la pause, Barcelone a su préserver son avantage malgré une interruption technique de près de vingt minutes. Les bonnes prestations de Laprovittola et Shengelia ont permis de creuser l’écart (84-59 à la 33e minute), offrant à Pascual l’opportunité de faire souffler ses titulaires avant le choc face au Real Madrid dimanche.

Juani Marcos a brillamment répondu à la confiance accordée avec deux 3-points qui ont enflammé le Palau, participant au festival offensif final. Avec Miles Norris (15 points) et Youssoupha Fall en grande forme, le Barça aborde sereinement son déplacement à la Movistar Arena, fort de cette septième victoire consécutive en championnat qui confirme son excellente dynamique sous les ordres de Xavi Pascual.