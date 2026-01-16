À Évreux pour franchir un cap, Ilian Moungalla va découvrir l’ÉLITE 2 : « J’ai hâte »

Ilian Moungalla (1,92 m, 18 ans) va officiellement lancer son aventure en ELITE 2 ce vendredi 16 janvier devant ses supporteurs de la salle Jean Fourré pour la réception de La Rochelle. Arrivé en début de semaine à Évreux, le jeune joueur du Paris Basketball va découvrir un nouveau contexte, au moment où le club normand traverse une période plus positive et veut terminer la phase aller sur une bonne note face aux Rochelais.

PROFIL JOUEUR Ilian MOUNGALLA Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 192 cm Âge: 18 ans (13/11/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 16,6 #11 REB 5,2 #40 PD 5,6 #2

Une dynamique retrouvée pour l’ALM Évreux

L’année 2026 a démarré de manière encourageante pour l’ALM. Les joueurs de Marc Namura restent sur trois victoires lors de leurs quatre derniers matches, dont un succès marquant la semaine passée face à Poitiers après prolongation (85-80). Une rencontre renversée avec caractère, qui confirme la montée en puissance entrevue avant la trêve, notamment avec deux succès importants à Gries-Souffel (68-78) puis à Nantes (75-82).

Actuellement 17e du classement, l’ALM Évreux veut capitaliser sur cette dynamique pour aborder la seconde partie de saison avec davantage de confiance.

Un prêt pour grandir et jouer

Dans cette optique, le prêt jusqu’à la fin de la saison dans l’Eure d’Ilian Moungalla, en provenance du Paris Basketball est un atout de plus pour l’effectif. Sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2028, le Montpelliérain était en manque de temps de jeu dans un effectif XXL, également engagé en EuroLeague.

Son arrivée vise à renforcer la mène, aux côtés d’Anthony Da Silva, en apportant création, impact physique et percussion. « L’intégration s’est bien passée. Je quitte un groupe de bons vivants pour retrouver des bons vivants. C’est ce qui me fallait, j’aime ça », a-t-il confié à Paris Normandie.

Un environnement pas totalement inconnu

Malgré son jeune âge, Ilian Moungalla n’arrive pas en terrain vierge. Passé par l’INSEP lors de la saison 2022-2023, l’enfant du Montpellier Basket Mosson a déjà croisé plusieurs membres de l’effectif ébroïcien au fil de son parcours en sélections jeunes (Hérault, Occitanie et Zone) et tournois nationaux. De quoi faciliter son adaptation au quotidien. Benjamin du groupe, comme c’était déjà le cas dans la capitale, le petit frère d’Yssam Moungalla assume néanmoins pleinement le défi qui l’attend dans une division qu’il va découvrir.

Assumer la pression du maintien

Parmi les meilleurs éléments du championnat Espoirs, Ilian Moungalla vient à Évreux avec une idée claire : jouer et progresser. « J’ai besoin de jouer. Avec mon agent, on a pris le temps de réfléchir à la meilleure option. Être prêté ici à Évreux, c’est très bien ». Le contexte sportif ne l’effraie pas, bien au contraire : « Aider le club à se maintenir ne me fait pas peur. Au contraire, ça fait plaisir que le club pense à un jeune pour l’aider. C’est une pression sur les épaules mais j’ai décidé d’assumer. J’ai hâte ! ».

Première étape dès ce vendredi, pour un baptême du feu attendu en ÉLITE 2 face à une formation rochelaise qui débarque forte d’un joli succès face à Vichy mardi soir synonyme d’entrée dans le Top 5 du championnat.