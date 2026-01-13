Après la BCL avec Mersin, Ben Bentil s’envole pour… Taiwan

Les difficultés se poursuivent pour Ben Bentil (2,04 m, 30 ans) au fil des mois. Après un épisode très discret avec l’ASVEL, le pivot ghanéen s’était engagé avec Mersin l’été dernier pour tenter de rebondir en BCL. Mais son aventure y a été écourtée, le forçant à trouver un nouveau point de chute.

C’est désormais chose faite : Ben Bentil s’est engagé à Taiwan, avec les Formosa Dreamers. Un troisième passage en Asie pour l’intérieur, qui va découvrir un nouveau championnat.

Coupé avant l’élimination face au Mans

Arrivé à l’ASVEL en provenance de Naples à l’hiver 2024-2025 après un début de saison convaincant en Série A (14,9 points, 6,3 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne en 11 matchs) Ben Bentil avait peiné à avoir le même rendement sur les bords du Rhône. Son impact était resté très modeste sur tous les tableaux, que ce soit en championnat de France (5,4 points et 2 rebonds en 8 matchs) ou en EuroLeague (4,4 points et 2,3 rebonds en 9 matchs).

PROFIL JOUEUR Ben BENTIL Poste(s): Pivot Taille: 204 cm Âge: 30 ans (29/04/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 10,2 #63 REB 3,3 #73 PD 1,2 #116

Il avait alors pris la route de la Turquie, plus précisément Mersin, club engagé en championnat ainsi qu’en Basketball Champions League. Mais là encore, ses 10 points de moyenne en Super Ligi n’ont pas suivi la même tendance en Ligue des Champions : il ne tournait 6 points et 2,6 rebonds de moyenne avant de se faire couper le 20 décembre dernier. Par la suite, Mersin a croisé le fer avec Le Mans en playin de la compétition, laissant triompher le MSB en deux manches.

Intérieur globe-trotter

C’est donc avec un désir de se relancer que Ben Bentil est retourné en Asie, du côté de Taiwan cette fois, sur un continent où il avait déjà performé. Ses deux meilleures saisons au scoring en moyenne s’étaient effectivement déroulées chez les Gunma Crane Thunders au Japon (17 points de moyenne) en 2023-2024, et en Chine chez les Xinjiang Flying Tigers (13,7 points).

Drafté en 51e position par Boston en 2016, Ben Bentil ajoute un nouveau championnat à sa carrière professionnelle longue de 10 saisons. Il avait porté les couleurs de Dallas et d’Indiana en NBA, avant des passages des passages en Grèce, Serbie, Espagne, Italie, Turquie, Israël, Chine, au Japon ou donc en France. Au-delà de l’élite avec l’ASVEL, il avait aussi évolué en Pro B avec Châlons-Reims lors de la saison 2017-2018 (11,7 points de moyenne, 20 matchs joués).