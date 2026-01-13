Recherche
À l'étranger

Après la BCL avec Mersin, Ben Bentil s'envole pour… Taiwan

BCL - Libéré par le club turc avant son élimination face au Mans, l'ancien intérieur de l'ASVEL et Champagne Basket va découvrir un nouveau championnat sur le continent asiatique, en rejoignant Taiwan.
00h00
Après la BCL avec Mersin, Ben Bentil s’envole pour… Taiwan

Ben Bentil quitte Mersin après seulement 15 matchs.

Crédit photo : FIBA

Les difficultés se poursuivent pour Ben Bentil (2,04 m, 30 ans) au fil des mois. Après un épisode très discret avec l’ASVEL, le pivot ghanéen s’était engagé avec Mersin l’été dernier pour tenter de rebondir en BCL. Mais son aventure y a été écourtée, le forçant à trouver un nouveau point de chute.

C’est désormais chose faite : Ben Bentil s’est engagé à Taiwan, avec les Formosa Dreamers. Un troisième passage en Asie pour l’intérieur, qui va découvrir un nouveau championnat.

LIRE AUSSI

Coupé avant l’élimination face au Mans

Arrivé à l’ASVEL en provenance de Naples à l’hiver 2024-2025 après un début de saison convaincant en Série A (14,9 points, 6,3 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne en 11 matchs) Ben Bentil avait peiné à avoir le même rendement sur les bords du Rhône. Son impact était resté très modeste sur tous les tableaux, que ce soit en championnat de France (5,4 points et 2 rebonds en 8 matchs) ou en EuroLeague (4,4 points et 2,3 rebonds en 9 matchs).

PROFIL JOUEUR
Ben BENTIL
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 30 ans (29/04/1995)

Nationalités:

logo gha.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
10,2
#63
REB
3,3
#73
PD
1,2
#116

Il avait alors pris la route de la Turquie, plus précisément Mersin, club engagé en championnat ainsi qu’en Basketball Champions League. Mais là encore, ses 10 points de moyenne en Super Ligi n’ont pas suivi la même tendance en Ligue des Champions : il ne tournait 6 points et 2,6 rebonds de moyenne avant de se faire couper le 20 décembre dernier. Par la suite, Mersin a croisé le fer avec Le Mans en playin de la compétition, laissant triompher le MSB en deux manches.

LIRE AUSSI

Intérieur globe-trotter

C’est donc avec un désir de se relancer que Ben Bentil est retourné en Asie, du côté de Taiwan cette fois, sur un continent où il avait déjà performé. Ses deux meilleures saisons au scoring en moyenne s’étaient effectivement déroulées chez les Gunma Crane Thunders au Japon (17 points de moyenne) en 2023-2024, et en Chine chez les Xinjiang Flying Tigers (13,7 points).

Drafté en 51e position par Boston en 2016, Ben Bentil ajoute un nouveau championnat à sa carrière professionnelle longue de 10 saisons. Il avait porté les couleurs de Dallas et d’Indiana en NBA, avant des passages des passages en Grèce, Serbie, Espagne, Italie, Turquie, Israël, Chine, au Japon ou donc en France. Au-delà de l’élite avec l’ASVEL, il avait aussi évolué en Pro B avec Châlons-Reims lors de la saison 2017-2018 (11,7 points de moyenne, 20 matchs joués).

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
