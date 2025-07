Discret à l’ASVEL, Ben Bentil redescend en BCL

Passé par Naples puis par l’ASVEL sur la saison 2024-2025, Benjamin Bentil (2,04 m, 30 ans) va poursuivre sa carrière en Turquie. L’ailier-fort ghanéen, arrivé à Villeurbanne pour renforcer l’équipe après la blessure de Mbaye Ndiaye, a signé avec Mersin, qui disputera à la fois la première division turque (BSL) et la Ligue des Champions (BCL).

Ben Bentil, de Naples à Villeurbanne, direction la Turquie

Auteur d’un début de saison convaincant à Naples en Serie A (14,9 points, 6,3 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne en 11 matchs), Ben Bentil n’a pas eu le même impact à l’ASVEL. Recruté en cours de saison pour pallier les absences dans le secteur intérieur, l’ancien joueur du Panathinaïkos et de l’Étoile Rouge de Belgrade a affiché des statistiques modestes en Betclic ELITE (5,4 points et 2 rebonds en 8 rencontres), ainsi qu’en EuroLeague (4,4 points et 2,3 rebonds en 9 apparitions).

Malgré un rôle secondaire dans l’effectif de Villeurbanne, il a contribué à la bonne fin de saison de l’ASVEL, en apportant une rotation supplémentaire. Mais ses blessures l’ont empêchés de réellement amener la plus value attendue.

Mersin, nouvelle étape d’un globe-trotter du basket

Avec cette signature à Mersin pour la saison 2025-2026, Ben Bentil ajoute un pays de plus à une carrière déjà bien remplie. Après des passages en Grèce, Serbie, Espagne, Italie, Turquie, Israël, Chine ou encore au Japon, l’ailier-fort ghanéen continue de découvrir de nouveaux championnats.

À Mersin, il retrouvera deux anciens de la LNB : Justin Cobbs (ex-Le Mans) et Ronald March (passé par Aix-Maurienne puis Roanne), dans un collectif ambitieux engagé sur deux tableaux : le championnat turc (BSL) et la Ligue des Champions (BCL).

Drafté en 51e position par Boston en 2016, Bentil s’apprête à entamer sa 10e saison professionnelle, lui qui a également porté les couleurs de Dallas et d’Indiana en NBA, ou encore des Flying Tigers en Chine mais aussi de Châlons-Reims en Betclic ÉLITE.

Un rôle à redéfinir

Reste à savoir si Ben Bentil retrouvera en Turquie le niveau affiché en Italie en première partie de saison 2024-2025, ou s’il restera dans un rôle d’appoint comme à l’ASVEL. À 30 ans, son expérience et sa polyvalence seront des atouts pour le club promu, qui vise une place de choix en BSL et une campagne solide en BCL.