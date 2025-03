Aucun pays hôte n’a choisi la France comme partenaire pour l’EuroBasket

Alors que L’Équipe avait révélé des discussions entre la fédération française et son homologue finlandaise afin que les Bleus rejoigne le Groupe B à l’Euro, celui de Tampere, il n’en sera finalement rien.

Les quatre pays hôtes ont tous choisi leur nation-partenaire pour le prochain championnat d’Europe, c’est-à-dire un adversaire désigné d’avance pour le premier tour. Un choix plus marketing que sportif, notamment avec l’envie d’attirer un large public.

Ainsi, le choix de la Pologne de faire venir l’Islande, et sa colonie de fans, acte le fait que personne n’a noué de partenariat avec l’équipe de France, peut-être en raison de l’incertitude entourant la présence de Victor Wembanyama, qui aurait été susceptible de remplir les salles.

ÍSLAND, let's bring that Viking Clap to Poland! 🇮🇸🤝🇵🇱

Iceland has agreed to be Poland’s partner country in #EuroBasket 2025 and will be coming to Katowice this August! pic.twitter.com/jwN93aaT6P

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) March 5, 2025