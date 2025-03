Nanterre croise les doigts pour Ahmad Caver, blessé à Nymburk

Alors que Benjamin Sene n’était pas du voyage en République tchèque, en raison d’un heureux évènement, Nanterre 92 n’avait pas besoin de perdre son autre meneur Ahmad Caver après 115 secondes de jeu.

Visiblement percuté par Tylan Birts alors qu’il tentait de défendre, l’ancien dijonnais est sorti en se tenant le bras droit après avoir adressé une passe sur la possession suivante. Il n’est plus revenu en jeu ensuite et est déjà incertain pour la réception de l’ASVEL ce dimanche.

« Un coup dans le biceps »

« Il a pris un coup dans le biceps », a confirmé l’entraîneur Philippe Da Silva en conférence de presse. « Il va passer des examens ce mercredi et j’espère qu’il ne sera indisponible que pour quelques jours. Il faut attendre les résultats. Je vais rester optimiste et me dire qu’il reviendra bientôt ! »

Sa sortie prématurée n’a pas empêché Nanterre de signer l’une des meilleures performances de sa saison. Avec seulement huit joueurs professionnels disponibles, l’équipe francilienne a infligé à Nymburk sa deuxième défaite de la campagne en Champions League (90-86).

« Nymburk court en permanence donc c’était dur de tenir le rythme », a glissé le héros du soir, Desi Rodriguez (25 points, 7 rebonds, 8 passes décisives et 5 interceptions). « Benjamin Sene nous manque énormément, et Ahmad Caver s’est blessé dès le premier quart-temps. Ils ont douze joueurs interchangeables, alors qu’on n’était que sept (huit en réalité, ndlr). Bravo à mon équipe pour cela ! »