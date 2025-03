Le duo Rodriguez – Tillman (50 points) porte Nanterre à Nymburk

À la mi-temps du top 16 de la BCL, Nanterre 92 a pris le bon virage en République tchèque. Opposé à Nymburk, leader invaincu du groupe avant ce mardi 4 mars, le club des Hauts-de-Seine a réalisé une opération très positive en s’imposant sur le score de 86 à 90.

Développement à venir.

👀 Desi Rodriguez and Justin Tillman 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝟓𝟎𝐩𝐭𝐬 helping Nanterre 92 complete the comeback in the Q4 to deliver Nymburk their 2nd loss this #BasketballCL season! pic.twitter.com/Ua8Y1MrEfe

