L’équipe de France dans le chapeau 1 pour le tirage au sort de l’EuroBasket 2025

L’équipe de France connaît désormais sa position pour le tirage au sort de l’EuroBasket 2025. Les Bleus font partie du chapeau 1, aux côtés de la Serbie, de l’Allemagne et de l’Espagne, ce qui leur évitera de croiser ces cadors dès la phase de groupes.

Les Bleus parmi les têtes de série de l’EuroBasket 2025

Après la mise à jour du classement FIBA masculin, les organisateurs de l’EuroBasket 2025 ont dévoilé la composition des six chapeaux pour le tirage au sort de la compétition, qui se déroulera le jeudi 27 mars à Riga, en Lettonie. Sans surprise, l’équipe de France, vice-championne olympique à Paris en 2024, a été placée dans le chapeau 1, réservé aux quatre meilleures équipes européennes du moment.

Les Bleus y retrouvent l’Espagne, tenante du titre, la Serbie, actuelle numéro 2 mondiale, et l’Allemagne, championne du monde en 2023. Un statut de tête de série qui permettra aux Tricolores d’éviter ces trois nations lors de la phase de groupes.

Un tirage à suivre en direct

Le tirage au sort sera effectué au Riga Circus, une salle emblématique de la capitale lettone, et débutera à 14h (heure française) le 27 mars. Les 24 équipes qualifiées seront réparties en quatre groupes de six, chacun accueilli dans une des villes hôtes : Limassol (Chypre), Tampere (Finlande), Katowice (Pologne) et Riga (Lettonie).

La phase finale de l’EuroBasket 2025 se jouera également à Riga, la capitale de la Lettonie.

Des retours et une première historique

À noter la première participation de Chypre, co-organisateur, à un EuroBasket. Quatre autres nations feront leur retour dans la compétition après plusieurs années d’absence : la Lettonie, l’Islande, le Portugal et la Suède.

Les chapeaux du tirage au sort Voici la répartition complète des équipes par chapeau : Chapeau 1 : Serbie, Allemagne, France, Espagne

Chapeau 2 : Lettonie, Lituanie, Slovénie, Grèce

Chapeau 3 : Italie, Monténégro, Pologne, Tchéquie

Chapeau 4 : Finlande, Géorgie, Turquie, Israël

Chapeau 5 : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Grande-Bretagne

Chapeau 6 : Suède, Islande, Portugal, Chypre

Rendez-vous donc le 27 mars pour connaître les premiers adversaires des Bleus dans la quête d’un titre continental qui échappe à la France depuis 2013.