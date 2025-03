« Je vais voir quelles sont mes options » : où jouera Guerschon Yabusele la saison prochaine ?

Un été important attend Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans). Le contrat d’une année au minimum salarial signé avec Philadelphie en août dernier, en sortie de Jeux Olympiques fabuleux, va lui ouvrir des portes. L’ailier-fort français s’est engouffré avec brio dans l’opportunité offerte par la franchise pennsylvanienne.

Une belle surprise pour les Sixers

Pour sa première saison en NBA depuis 2018/19, il dépasse les 10 points, 5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne à plus de 50% aux tirs dont 40% à 3-points. Il a surpris beaucoup de monde aux États-Unis, y compris son coach Nick Nurse : « On ne savait pas à quoi s’attendre vu qu’il n’était plus dans la ligue… Son tir a probablement été la plus grande surprise, c’est une vraie menace de loin » expliquait-il en conférence de presse début février. Une déclaration plutôt étonnante quand on sait que le principal intéressé tirait à plus de 41% à 3-points durant ses trois saisons au Real Madrid…

En tout cas, la saison de Yabusele attire les convoitises en dehors des Sixers. À la trade deadline, des offres venues de plusieurs contenders sont arrivées sur la table. Les dirigeants ont finalement choisi de garder celui qui est une des rares satisfactions dans une saison catastrophique. Dans une interview auprès de Hoops Hype, le natif de Dreux a révélé comment il a vécu cette période particulière :

« L’intérêt des équipes à la trade deadline ? C’est flatteur, forcément. Ça me montre que je vais dans la bonne direction. Mais en même temps, je n’avais pas envie de partir. Je pense avoir une bonne situation, un bon rôle ici. J’apprécie mon temps ici, et je suis forcément reconnaissant envers la franchise qui m’a donné une deuxième chance en NBA. C’était vraiment important pour moi d’essayer de rester ici pour les aider à accomplir leurs objectifs. »

Où se fera son avenir ?

Les Sixers l’ont donc gardé pour ces deux derniers mois de compétition. Bien leur en a pris, notamment après la fin de saison prématurée de Joel Embiid. Le Français a pris sa place à l’intérieur. Alors qu’il était initialement prévu pour jouer entre 16 et 18 minutes en sortie de banc à sa signature, il dépasse les 32 minutes de jeu en tant que titulaire sur ses trois derniers matchs. L’occasion pour lui de continuer à faire ses preuves. Avec pour but final de convaincre les General Managers de lui offrir le plus gros contrat possible cet été. Yabusele sera en effet agent libre non-restreint, et visera un contrat sur plusieurs années.

« J’ai vu que les Sixers avaient libéré de l’argent dans le cap pour cet été. C’est quelque chose qui me fait vraiment plaisir… Je n’ai jamais été dans cette situation donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais j’ai hâte d’être cet été pour voir ce qui sera sur la table. Forcément, ça va être une longue conversation, ce n’est pas une décision que je vais prendre du jour au lendemain. Je vais prendre mon temps et voir quelles sont les options. Mais avoir la possibilité de revenir ici est plaisant. »

L’ancien des Boston Celtics aura le luxe d’avoir le choix. Son ancienne franchise avait d’ailleurs montré son intérêt, comme les Nuggets et les Knicks. Mais après avoir payé de sa poche pour se libérer du Real Madrid, l’ancien roannais va désormais avoir la possibilité de signer le contrat de sa vie !

Si Yabusele cherche un bail à plus de 10 millions de dollars l’année, il devra probablement se tourner vers les équipes qui ont de l’espace dans leur cap salarial, donc de fond de classement. À moins qu’il accepte une ristourne salariale. Du côté de Philadelphie, le transfert récent de Caleb Martin a libéré environ dix millions potentiels dans le cap. « On sent vraiment qu’on peut retenir “Yabu” ici… Mais on ne peut jamais être totalement sûrs quand ça concerne un agent libre non-restreint » soulignait le GM Daryl Morey. Affaire à suivre…