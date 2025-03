Fin de saison pour Joel Embiid : la voie se libère pour Guerschon Yabusele ?

C’est une mauvaise nouvelle qui vient probablement achever la saison déjà morose des Philadelphie Sixers. Après des mois à batailler avec un genou en mauvais état, Joel Embiid (2,13 m, 30 ans) voit finalement sa saison se terminer prématurément sur décision des médecins. « Après avoir consulté les meilleurs spécialistes sur les problèmes qui touchent son genou gauche, il a été décidé que [Joel Embiid] n’est pas apte à jouer et va rater le reste de la saison » indique le communiqué de la franchise. Le pivot MVP en 2022/23 n’aura joué que 19 matchs cette saison. Pour une moyenne 23,8 points, sa plus faible depuis la saison 2019/20. Il n’était que l’ombre de lui-même sur le parquet, et devait recevoir des injections dans le genou pour pouvoir jouer. Cette annonce vient donc mettre fin à ce calvaire, en attendant un possible passage par la case opération.

L’occasion de briller pour Yabusele ?

Les cartes vont forcément être rebattues du côté de Philadelphie. Beaucoup de minutes et de tirs vont être libérés pour les autres joueurs. Et notamment pour Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans). Utilisé à 76% du temps comme pivot cette saison, il devrait récupérer la place de titulaire d’Embiid, probablement à la bataille avec Andre Drummond en fonction des match-ups.

Lors des absences de son coéquipier francophone cette saison, Yabusele jouait 28 minutes en moyenne (contre 22 avec) et marquait 11,2 points (contre 9,5 avec). La voie devrait donc se libérer pour lui. Si tant est qu’il se rétablisse rapidement de ses problèmes aux yeux (abrasion de la cornée sur son œil droit, et gonflements autour du gauche). Aux dernières nouvelles, l’international français a repris l’entraînement et n’est pas listé sur l’injury report des Sixers pour le prochain match contre Golden State.

Guerschon Yabusele working on free throws after practice today. He missed the loss to the Knicks due to a right eye abrasion. #Sixers pic.twitter.com/XCWS926Hv0 — Ky Carlin (@Ky_Carlin) February 28, 2025

Une fin de saison importante

Après un break au soleil pendant le week-end du All-Star Game, Yabusele est revenu moins en forme. Sur ses trois matchs, il n’a marqué que 5, 4 et 0 point (le match de sa blessure). Mais ses moyennes devraient repartir à la hausse avec la blessure d’Embiid. Ce mois et demi de saison restant est la dernière ligne droite qui devrait lui permettre d’aller chercher un contrat long-terme cet été. Les Sixers, qui ont choisi de ne pas le transférer à la deadline alors que les offres fleurissaient, ont fait de la place pour potentiellement le signer en se séparant du salaire de Caleb Martin.

Yabusele a exprimé qu’il se sentait bien à Philadelphie. Mais celui qui ne vit que sa troisième saison NBA pourrait aller voir ailleurs si le salaire proposé est plus élevé. Ce qui serait compréhensible au vu de son âge avancé (29 ans) et de sa situation financière, lui qui perd de l’argent cette année à cause de son buy-out du Real Madrid. De leur côté, les Sixers – qui restent sur neuf défaites d’affilée et pointent en 12e place de l’Est – vont sûrement tenter d’accrocher le play-in avec Tyrese Maxey et Paul George. Ce qui serait le strict minimum au vu de leurs ambitions initiales.