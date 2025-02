Batum rentre un peu plus dans l’histoire des Clippers, inquiétude pour les yeux de Yabusele

La longévité de Nicolas Batum lui permet de s’offrir des statistiques intéressantes. Désormais le 81e joueur le plus capé de l’histoire NBA avec 1 107 matchs de saison régulière, le Normand est rentré dans le Top 10 des Clippers à 3-points avec 430 tirs longue distance.

Lors de la défaite face aux Pistons (97-106), il en a rajouté trois, pour 9 points à 3/5, 3 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions en 22 minutes.

Sale soirée pour Guerschon Yabusele. Non seulement ses Sixers ont coulé à domicile face aux Bulls (110-142), avec une contre-performance de sa part (0 point à 0/4, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interceptions), mais en plus a-t-il dû quitter ses partenaires sur blessure.

Après avoir pris la main de Josh Giddey dans le visage, le double médaillé olympique n’a pu reprendre la partie. Il souffre d’une abrasion de la cornée sur un œil droit, et de gonflements autour de l’autre. S’il espère que la rétine, l’organe sensible de la vision, n’est pas touchée, il sera examiné mardi par un spécialiste au niveau de ses deux yeux…

Guerschon Yabusele has a corneal abrasion in one eye and is dealing with swelling surrounding his other eye. The hope is that he avoided retinal damage

